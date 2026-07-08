Con una inversión millonaria, el Puerto de Santa Fe acelera su modernización y apuesta a recuperar protagonismo

El Puerto de Santa Fe avanza en un ambicioso proceso de modernización con un plan de obras que supera los 1.100 millones de pesos y busca fortalecer su capacidad operativa, mejorar la logística regional y consolidarlo como un punto estratégico para la producción provincial.

Las inversiones contemplan la renovación de infraestructura, la incorporación de tecnología y la ejecución de nuevos proyectos orientados a optimizar el movimiento de cargas, con el objetivo de ofrecer un servicio más eficiente a productores, cooperativas y empresas.

El presidente del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe, Leandro González, destacó que el gobierno provincial impulsa una estrategia de largo plazo para devolverle al puerto un papel central dentro del sistema logístico de la región.

Entre las obras ya concretadas figura el reemplazo de dos cañerías utilizadas para el embarque de granos hacia las barcazas, instalaciones que acumulaban más de cuarenta años de uso y requerían una renovación integral para mejorar la seguridad y la eficiencia de las operaciones.

Más tecnología y mejores servicios

El plan de modernización también prevé la construcción de una nueva plataforma volcadora de camiones, una infraestructura que permitirá agilizar la descarga de mercadería y optimizar el funcionamiento diario de la terminal.

A esto se suma el desarrollo de proyectos para incorporar una caladora automática destinada al control de calidad de los granos, además de nuevos sistemas de aspiración, equipamiento tecnológico y paneles solares, con el propósito de hacer más eficiente y sustentable la operatoria portuaria.

Las autoridades sostienen que estas incorporaciones permitirán adecuar el puerto a los estándares que hoy exige el comercio de granos y otras cargas.

Un impulso para la producción

Desde el Ente Administrador remarcan que la modernización apunta a fortalecer el vínculo con el sector productivo y ofrecer nuevas alternativas logísticas para la salida de la producción santafesina.

Uno de los ejes de esa estrategia es potenciar el transporte por vía fluvial, una modalidad que permite reducir costos y disminuir el tránsito pesado sobre las rutas provinciales.

Según datos oficiales, durante lo que va del año ya se movilizaron alrededor de 43.000 toneladas de mercadería a través del sistema fluvial, un volumen que equivale a unos 3.000 camiones menos circulando por las rutas.

Proyectos para el futuro

Además de las mejoras destinadas a la actividad portuaria, el plan contempla iniciativas para integrar el puerto con la ciudad mediante nuevos espacios públicos y una reorganización de la circulación interna que facilite el desplazamiento de peatones, ciclistas y vehículos.

En paralelo, las autoridades trabajan en el desarrollo de una futura Terminal de Contenedores y Cargas Generales, un proyecto que buscará ampliar la capacidad operativa del puerto y abrir nuevas oportunidades para el comercio exterior.

Desde la conducción del organismo aseguran que el proceso de transformación tendrá continuidad en los próximos años y que las inversiones previstas permitirán consolidar al Puerto de Santa Fe como un actor clave para el desarrollo logístico y productivo de la provincia.