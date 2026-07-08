Las exportaciones de Santa Fe crecieron más del 28% y superaron los US$ 7.500 millones en cinco meses

Las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe mantuvieron un fuerte ritmo de crecimiento durante los primeros cinco meses del año. Según los últimos datos difundidos por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), las ventas al exterior alcanzaron los 7.580,5 millones de dólares, lo que representa un incremento interanual del 28,1%.

El aumento equivale a 1.662,5 millones de dólares más que en el mismo período del año anterior y estuvo impulsado principalmente por un crecimiento del 26,1% en los volúmenes exportados, acompañado por una leve mejora del 1,6% en los precios promedio de los productos comercializados.

El complejo agroindustrial volvió a liderar

El mayor aporte al crecimiento provino de las manufacturas de origen agropecuario, que generaron exportaciones por 5.918 millones de dólares, con una suba del 31,5% respecto de los primeros cinco meses de 2025.

Por su parte, los productos primarios alcanzaron ventas por 1.095,8 millones de dólares, registrando un incremento interanual del 33,3%, consolidando el buen desempeño del sector agropecuario santafesino.

En contraste, las manufacturas de origen industrial mostraron un retroceso. Este segmento exportó 504,2 millones de dólares, un 8,4% menos que un año atrás. La caída respondió principalmente a una disminución del 18,4% en las cantidades enviadas al exterior, aunque fue parcialmente compensada por un aumento del 12,3% en los precios internacionales.

El rubro de combustibles y energía también mostró una evolución positiva. Las exportaciones totalizaron 62,5 millones de dólares, un 32,2% más que en igual período del año pasado. El crecimiento estuvo explicado por el fuerte incremento de los precios internacionales del petróleo, que compensó una leve baja en los volúmenes exportados.

Aceites y subproductos, los grandes protagonistas

El complejo sojero volvió a ocupar el primer lugar entre los productos más exportados por la provincia.

Las grasas y aceites encabezaron el ranking con ventas por 2.521,5 millones de dólares, mientras que los residuos y desperdicios de la industria alimenticia —principalmente harina y pellets de soja— generaron otros 2.414 millones. Entre ambos rubros concentraron cerca del 70% del total de las exportaciones santafesinas.

También tuvieron una participación destacada los cereales, las carnes bovinas, los productos lácteos, las semillas y frutos oleaginosos, los productos químicos, el material eléctrico y los productos de molinería.

En cuanto a los productos individuales, la harina y los pellets derivados de la extracción de aceite de soja volvieron a ubicarse como el principal bien exportado por Santa Fe. Detrás se ubicaron el aceite de soja en bruto, el aceite de girasol, la carne bovina congelada deshuesada y la carne bovina fresca o refrigerada.

India, el principal comprador

Por destinos, India volvió a posicionarse como el principal mercado para las exportaciones santafesinas, al concentrar el 18,1% de las ventas al exterior.

Brasil ocupó el segundo lugar con el 6,6% de participación, seguido por China con el 5,6%. El listado de los principales compradores se completa con Vietnam, Indonesia, Chile, Perú, Arabia Saudita, Egipto y Ecuador.

Los datos reflejan la fuerte dependencia de la provincia del complejo agroexportador, que continúa siendo el principal generador de divisas y uno de los motores de la economía santafesina.