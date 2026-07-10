La Justicia rechazó otro planteo de la CGT y dejó firme la vigencia de la reforma laboral

La Cámara confirmó el rechazo a la cautelar presentada por la CGT contra la reforma laboral.

Los jueces consideraron que no existen razones para suspender una ley antes de resolver su constitucionalidad.

La totalidad de los artículos de la reforma continuará vigente durante el proceso judicial.

El expediente quedó en condiciones de avanzar hacia el análisis de fondo sobre la constitucionalidad de la norma.

La demanda sindical cuestiona cambios en despidos, huelga, negociación colectiva y derechos laborales.

La resolución ratifica que las medidas cautelares no pueden reemplazar una sentencia definitiva.

La Justicia volvió a respaldar la vigencia de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional al rechazar un nuevo intento de la Confederación General del Trabajo (CGT) para suspender la aplicación de la norma. La decisión fue adoptada por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que confirmó el rechazo a la medida cautelar solicitada por la central obrera y dejó el camino despejado para que continúe el análisis sobre la constitucionalidad de la ley, aunque sin afectar su aplicación mientras dure el proceso.

La resolución fue firmada por los jueces Rogelio Vicenti y Jorge Morán, quienes desestimaron la apelación presentada por la CGT contra el fallo de primera instancia que había rechazado el pedido de suspensión de 81 artículos de la Ley 27.802, una de las principales reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo en materia laboral.

Con este nuevo pronunciamiento, la Cámara ratificó el criterio adoptado meses atrás por la jueza Macarena Marra Giménez, quien había considerado que el planteo de la central sindical excedía el marco propio de una medida cautelar y requería un análisis profundo que sólo puede realizarse al momento de resolver la cuestión de fondo.

La disputa judicial atravesó distintos fueros antes de llegar a esta instancia. Inicialmente, el juez laboral Raúl Ojeda había dictado una cautelar que suspendió la aplicación de 81 artículos de la reforma al considerar que podrían afectar derechos laborales hasta tanto se resolviera el planteo de inconstitucionalidad presentado por la CGT.

Aquella decisión alcanzaba aspectos centrales de la nueva legislación, entre ellos las modificaciones vinculadas con la antigüedad, el régimen de despidos, el período de prueba, la subcontratación, las vacaciones, el banco de horas y otros institutos laborales contemplados por la reforma.

Sin embargo, el Gobierno apeló ese fallo y obtuvo un pronunciamiento favorable de la Cámara del Trabajo, que restituyó la vigencia de la ley. Posteriormente, el expediente fue derivado al fuero Contencioso Administrativo Federal, donde continuó su tramitación.

En paralelo, el Poder Ejecutivo intentó acelerar la definición mediante un recurso extraordinario por salto de instancia ante la Corte Suprema de Justicia, aunque ese planteo fue finalmente rechazado.

Al analizar el expediente, la jueza Marra Giménez sostuvo que la amplitud y complejidad de los cuestionamientos formulados por la CGT impedían resolver la controversia mediante una decisión cautelar sin adelantar opinión sobre el fondo del asunto.

Ese criterio fue ahora respaldado por la Cámara, cuyos integrantes entendieron que la central obrera no logró desvirtuar la presunción de legitimidad que poseen las leyes sancionadas por el Congreso ni acreditar la existencia de circunstancias excepcionales que justificaran una suspensión anticipada de la norma.

Los magistrados remarcaron que acceder al pedido hubiera significado, en los hechos, dejar sin efecto una ley aprobada por el Poder Legislativo antes de que existiera una sentencia definitiva sobre su constitucionalidad, situación que, según señalaron, tendría un fuerte impacto sobre el principio de división de poderes.

Asimismo, indicaron que las medidas cautelares de alcance colectivo, como la promovida por la CGT, requieren un examen especialmente riguroso debido a sus efectos generales y a la necesidad de preservar las garantías del debido proceso y la igualdad ante la ley.

En esa línea, la Cámara sostuvo que no quedó demostrado un perjuicio concreto, actual e irreversible que justificara alterar el trámite ordinario del proceso judicial mediante una tutela anticipada.

Con este pronunciamiento, la totalidad de los artículos de la reforma laboral continuará vigente mientras avanza el juicio principal, en el que deberá resolverse si las modificaciones introducidas por la Ley 27.802 respetan o no las disposiciones de la Constitución Nacional.

La demanda promovida por la CGT cuestiona diversos aspectos de la reforma, entre ellos los cambios en el derecho de huelga, la negociación colectiva, la representación sindical, la protección de delegados gremiales, las condiciones de trabajo, las licencias, las vacaciones, el régimen de remuneraciones y otros derechos laborales contemplados por la legislación vigente.

La resolución de la Cámara no implica un pronunciamiento sobre esos planteos de fondo, sino únicamente sobre la improcedencia de suspender preventivamente la aplicación de la ley. De este modo, el expediente ingresa ahora en una nueva etapa procesal, en la que la Justicia deberá analizar en profundidad la constitucionalidad de la reforma laboral, mientras sus disposiciones continúan plenamente vigentes.