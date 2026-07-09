Señales de una posible deficiencia de hierro

La falta de hierro no siempre se manifiesta únicamente con cansancio o debilidad. Según explicó la farmacéutica clínica Ayesha Gulzar a Verywell Health, este déficit también puede provocar cambios visibles en el rostro y los ojos, aunque aclara que ninguno de estos signos confirma por sí solo una deficiencia de hierro y siempre requieren evaluación médica.

El hierro es un componente esencial de la hemoglobina, la proteína encargada de transportar oxígeno en la sangre. Cuando sus niveles disminuyen, pueden aparecer alteraciones en distintos tejidos del cuerpo.

1. Párpado inferior pálido

Uno de los signos que los médicos suelen observar durante un examen físico es la palidez conjuntival. En condiciones normales, la parte interna del párpado inferior tiene un color rosado intenso gracias a su abundante irrigación sanguínea.

Cuando existe una deficiencia de hierro, esa zona puede adquirir un tono blanco pálido o melocotón claro, debido a la disminución de la hemoglobina.

2. Ojeras más marcadas

Las ojeras pueden deberse a múltiples causas, como la genética, el estrés, la falta de sueño o cambios hormonales. Sin embargo, en algunas personas también podrían estar relacionadas con niveles bajos de hierro.

Esto ocurriría porque llega menos oxígeno a los tejidos, aunque los especialistas remarcan que las ojeras, por sí solas, no son un indicador confiable de déficit de hierro.

3. Ojos secos, picazón y ardor

La falta de hierro también puede afectar el funcionamiento de las glándulas lagrimales, responsables de producir lágrimas.

Como consecuencia, pueden aparecer síntomas como:

Ojos secos

Picazón

Sensación de ardor o irritación ocular

4. Piel y labios más pálidos

Al disminuir la producción de hemoglobina, también puede cambiar el aspecto de la piel.

Entre las señales más frecuentes se encuentran:

Piel más clara o pálida

Labios sin color

En casos más severos, un aspecto amarillento y pálido, debido a que el organismo prioriza el flujo sanguíneo hacia los órganos vitales.

5. Grietas en las comisuras de la boca

La queilitis angular consiste en la aparición de grietas, heridas o inflamación en las comisuras de los labios.

Según Verywell Health, esta lesión puede estar asociada a una deficiencia de hierro, ya que este mineral participa en la regeneración de los tejidos y en el funcionamiento del sistema inmunológico. Cuando sus niveles son bajos, la piel se vuelve más frágil y vulnerable a infecciones.

Cuándo consultar al médico

Si estos signos aparecen junto con cansancio persistente, mareos, dificultad para respirar o debilidad, es importante consultar a un profesional de la salud.

El diagnóstico debe realizarse mediante análisis de sangre, ya que estos síntomas también pueden tener otras causas.

Los especialistas indican que los casos leves pueden mejorar con una alimentación rica en hierro o con suplementos cuando son indicados por un médico. En determinadas situaciones —como embarazo, lactancia, anemia confirmada o menstruaciones muy abundantes— puede ser necesario un tratamiento específico.

Por último, los expertos advierten que no se recomienda automedicarse con suplementos de hierro, ya que consumirlos sin necesidad puede provocar toxicidad y otros efectos adversos.