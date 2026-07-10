João Pinheiro, el árbitro portugués cuestionado que estará en Argentina vs Suiza

La FIFA confirmó al portugués João Pinheiro como árbitro del partido entre la Selección Argentina y Suiza, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará este sábado en Kansas City y definirá a uno de los cuatro equipos que avanzarán a las semifinales.

El juez europeo tendrá su primera experiencia dirigiendo a la Albiceleste en una Copa del Mundo. Con una extensa trayectoria en competiciones internacionales, Pinheiro llega al certamen como uno de los árbitros de mayor proyección del continente, aunque su designación también despertó repercusiones por algunos antecedentes recientes.

Un árbitro con experiencia internacional

Nacido en Vila Nova de Famalicão, Portugal, João Pinheiro comenzó a dirigir en la máxima categoría de su país en 2015 y un año más tarde obtuvo la insignia FIFA, lo que le permitió empezar a arbitrar torneos internacionales organizados por la UEFA.

A sus 38 años, el portugués participa por primera vez en una Copa del Mundo. Durante el torneo ya estuvo al frente del encuentro entre Suiza y Bosnia por la fase de grupos, donde mostró tres tarjetas amarillas y una expulsión, además de dirigir el cruce de dieciseisavos de final entre Canadá y Sudáfrica.

Los antecedentes que generaron debate

Más allá de su recorrido, el árbitro quedó bajo la lupa durante la última edición de la Champions League por una decisión que generó fuertes cuestionamientos.

En la semifinal de vuelta entre Bayern Múnich y París Saint-Germain, Pinheiro fue criticado tras no sancionar una mano dentro del área del mediocampista João Neves, en una acción muy reclamada por el conjunto alemán. La jugada tampoco fue revisada por el VAR, lo que alimentó la polémica una vez finalizado el encuentro.

La terna arbitral para Argentina vs. Suiza

El equipo arbitral estará integrado por:

Árbitro: João Pinheiro (Portugal).

João Pinheiro (Portugal). Asistente 1: Bruno Jesus (Portugal).

Bruno Jesus (Portugal). Asistente 2: Luciano Maia (Portugal).

Luciano Maia (Portugal). Cuarto árbitro: Drew Fischer (Canadá).

Será la primera vez que João Pinheiro dirija un partido de la Selección Argentina, mientras que Suiza ya tuvo un antecedente con el árbitro portugués durante la fase de grupos de este Mundial. Ahora volverán a cruzarse en un encuentro decisivo que pondrá en juego un lugar entre los cuatro mejores del torneo.