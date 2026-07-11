Zverev jugará su primera final en Wimbledon

Alexander Zverev dio un paso histórico en Wimbledon 2026 y se convirtió en el primer finalista del torneo tras superar con autoridad al británico Arthur Fery, una de las grandes sorpresas del certamen. El alemán, actual número 3 del mundo, aprovechó la oportunidad y selló su clasificación a la definición por primera vez en el césped londinense.

El encuentro comenzó con un desarrollo parejo, donde ambos sostuvieron sus servicios hasta llegar al tie break. Allí, Zverev marcó la diferencia con una actuación impecable y se quedó con el desempate por un contundente 7-0, un golpe anímico que terminó inclinando el partido a su favor.

A partir de ese momento, el alemán dominó el juego con mayor comodidad. El segundo set quedó rápidamente de su lado y, aunque Fery intentó reaccionar en el tercero frente al público local, no logró revertir la historia. Finalmente, Zverev cerró el encuentro por 7-6 (7-0), 6-2 y 6-4, luego de 2 horas y 13 minutos de juego.

Primera final en Wimbledon y quinta en un Grand Slam

Con este triunfo, el tenista de 29 años disputará su primera final en Wimbledon, completando además una presencia en las definiciones de los cuatro torneos de Grand Slam.

El alemán llega con confianza luego de haber conquistado Roland Garros 2026, el primer Grand Slam de su carrera, y ahora buscará sumar un nuevo título grande en el césped británico.

Hasta el momento, Zverev registra finales en:

US Open 2020

Roland Garros 2024

Australian Open 2025

Roland Garros 2026 (campeón)

(campeón) Wimbledon 2026

A lo largo de su carrera también acumula 25 títulos ATP, entre ellos dos ATP Finals, siete Masters 1000 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Espera rival para la definición

Ahora, Zverev aguardará por el ganador de la otra semifinal entre Jannik Sinner y Novak Djokovic, que definirá al segundo finalista del certamen.

La final masculina de Wimbledon 2026 se disputará este domingo, desde las 10:00 (hora argentina), y podrá seguirse en vivo a través de ESPN y Disney+.