La indignación de Julieta Prandi cuando le preguntaron si se separó de Emanuel Ortega

Julieta Prandi decidió ponerle fin a los rumores que circularon en las últimas horas sobre una supuesta separación de Emanuel Ortega. La modelo y conductora aseguró que la información es completamente falsa y contó cómo reaccionó cuando comenzaron a llegarle mensajes preguntándole por una crisis que, según afirmó, nunca existió.

Durante una entrevista con LAM, Prandi explicó que se encontraba compartiendo la noche junto a su pareja cuando empezó a recibir llamados y mensajes relacionados con la versión. "Estábamos cenando y de repente el teléfono no paraba de sonar", relató, sorprendida por la repercusión.

La actriz reconoció que no es la primera vez que enfrenta este tipo de rumores y manifestó su cansancio por tener que salir a desmentir situaciones vinculadas a su vida privada. "Ya pasó varias veces y sinceramente me incomoda tener que dar explicaciones", expresó.

Además, cuestionó que muchas especulaciones surjan únicamente por la actividad en redes sociales, como ocurrió cuando algunos usuarios señalaron que ya no se seguían en Instagram. "No tengo por qué explicar cómo manejo mis redes sociales ni a quién sigo o dejo de seguir", afirmó.

Prandi también recordó otros episodios en los que, según dijo, debió responder por versiones sin fundamento. Como ejemplo, mencionó una consulta sobre una supuesta denuncia contra Guillermo Francella, algo que negó rotundamente y aseguró que nunca ocurrió.

Durante la charla también aprovechó para aclarar otro rumor que la vinculaba sentimentalmente con Guido Sardelli, cantante de Airbag. La conductora descartó esa posibilidad y recordó que esa versión ya había sido desmentida tiempo atrás.

Para cerrar cualquier especulación, Julieta fue contundente sobre su presente sentimental: confirmó que continúa en pareja con Emanuel Ortega y aseguró que la relación atraviesa un buen momento. Incluso contó que él mismo la había acompañado poco antes de la entrevista, dejando en claro que no existe ninguna crisis entre ambos.