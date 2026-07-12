Sinner y Zverev definen al campeón de Wimbledon 2026

Todo está listo para la gran definición de Wimbledon 2026. La Cancha Central del All England Club será el escenario de una final de alto voltaje entre Jannik Sinner, número uno del ranking ATP, y Alexander Zverev, que buscará conquistar por primera vez el título sobre el césped londinense y sumar un nuevo Grand Slam a su carrera.

Sinner quiere confirmar su dominio

El italiano llega a la final como el principal favorito. Además de mantenerse en la cima del ranking mundial, atraviesa una temporada de enorme regularidad y volvió a demostrar su mejor versión en las semifinales.

Para meterse en la definición, Sinner derrotó con autoridad a Novak Djokovic en sets corridos, exhibiendo un gran nivel con el saque y una sólida respuesta desde el fondo de la cancha. Después de haber quedado a las puertas del título en la edición anterior, buscará coronarse por primera vez en Wimbledon y seguir ampliando su dominio en el circuito.

Zverev busca otro gran golpe

Del otro lado estará Alexander Zverev, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El alemán llega fortalecido luego de conquistar Roland Garros y ahora intentará sumar un nuevo Grand Slam.

Su recorrido en Wimbledon también fue convincente. En cuartos de final eliminó a Taylor Fritz, cortando una larga racha de derrotas frente al estadounidense, y en semifinales superó sin sobresaltos al británico Arthur Fery, resultado que le permitió alcanzar por primera vez la final del torneo londinense.

Con confianza y un tenis cada vez más sólido sobre césped, Zverev buscará destronar al número uno del mundo.

Cuándo juegan Sinner y Zverev la final de Wimbledon 2026

La definición del tercer Grand Slam de la temporada se disputará este domingo en Londres.

Hora (Argentina): 12:00.

12:00. Estadio: Cancha Central del All England Tennis Club.

Cancha Central del All England Tennis Club. TV: ESPN.

ESPN. Streaming: Disney+.

Con dos de los mejores tenistas del momento frente a frente, Wimbledon 2026 tendrá una final que promete ser uno de los grandes partidos de la temporada.