Los Juegos Suramericanos dejarán un legado que transformará la ciudad

En septiembre de 2026, Rafaela será sede de los Juegos Suramericanos junto a Rosario y Santa Fe. Durante quince días, la ciudad recibirá a 400 atletas y cerca de un millar de personas entre entrenadores, delegaciones, equipos técnicos y público de 15 países.



Para la Municipalidad, cada visitante representa una oportunidad para mostrar el ecosistema productivo, el desarrollo industrial, el potencial emprendedor y la calidad de vida que caracterizan a Rafaela. El evento trasciende lo deportivo y busca consolidar el crecimiento de la ciudad, fortalecer la economía local y potenciar el turismo.



Al respecto, el intendente Leonardo Viotti expresó: "En septiembre de 2026 el mundo va a mirar a Rafaela. Vamos a recibir este acontecimiento con orgullo y trabajo. Cada visitante que llegue será un embajador de nuestra ciudad o alguien que decida volver".



Con ese objetivo, el municipio trabaja junto al sector privado para que hoteles, comercios, gastronomía y prestadores de servicios estén preparados para brindar una experiencia de excelencia y aprovechar el movimiento económico.



En este marco se implementa el programa Rafaela Modo Anfitrión, a cargo de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación y la Universidad Católica de Santiago del Estero. El programa capacita a comerciantes, hoteleros, gastronómicos, estudiantes y trabajadores de servicios para ofrecer atención de calidad.



Paralelamente se impulsan programas para emprendedores locales, el voluntariado de los Juegos, una agenda cultural para las delegaciones y acciones de sostenibilidad ambiental y social. El objetivo es que toda la ciudad participe.



Un antecedente clave es el regreso del Turismo Carretera en junio, que dejó un impacto económico estimado de más de $4.625 millones, con ocupación hotelera plena. Los Juegos Suramericanos proyectan un impacto aún mayor por su duración y la llegada de delegaciones internacionales.



El principal legado para los rafaelinos será la infraestructura: el nuevo microestadio multipropósito del Distrito Joven, el velódromo cubierto homologado internacionalmente, las pistas de BMX y skate y la Villa Suramericana con 110 unidades habitacionales que luego se incorporarán al desarrollo urbano de la ciudad.