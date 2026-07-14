Ochiatto se largó a llorar en vivo al hablar de la muerte de su abuela Conce

Nico Occhiato vivió uno de los momentos más emotivos desde que conduce Nadie dice nada. Este lunes, el creador de Luzu TV no pudo contener las lágrimas al confirmar en vivo la muerte de su abuela Conce, una de las figuras más queridas por la comunidad del canal.

“No estaba preparado para hablarlo públicamente”, confesó el conductor, visiblemente conmovido.

Nico Occhiato confirmó la muerte de su abuela Conce

Con la voz entrecortada, Occhiato explicó que decidió esperar unos días antes de compartir la noticia porque todavía estaba atravesando el duelo.

“Hace un par de semanas falleció mi abuela Conce, la persona que todos conocieron. Fue parte de la familia de todos nosotros. Ya estaba mal hacía un tiempo”, expresó.

Luego agregó: “Necesitaba estar un poco más fuerte para poder contarlo. Todavía estoy atravesando un duelo”.

El conductor también reveló que, aunque siguió al frente del programa, atravesó semanas muy difíciles.

“Seguramente los que nos ven todos los días notaban que me pasaba algo. Los programas me costaron muchísimo, pero sentía que tenía que estar”, aseguró.

La enfermedad que atravesaba Conce

Durante su relato, Occhiato contó que su abuela convivía desde hacía años con Parkinson y que la familia siempre intentó acompañarla para que mantuviera una buena calidad de vida.

“Mi abuela tenía Parkinson desde hacía muchos años. Si la veían bien era porque intentábamos darle todo el amor del mundo y motivarla para salir adelante”, explicó.

En ese sentido, reveló que muchas de las participaciones de Conce en Luzu tenían un objetivo mucho más importante que el entretenimiento.

“Cada vez que venía al programa o grabábamos un video era para que tuviera una motivación: ir a la peluquería, arreglarse, pensar qué iba a decir. Eso la hacía sentirse bien”, recordó.

Con el paso del tiempo, sin embargo, su estado de salud comenzó a deteriorarse.

“Después aparecieron otras enfermedades. No voy a entrar en detalles, pero es el ciclo de la vida”, señaló.

🕊️ Nico Occhiato contó en #NadieDiceNada que falleció su abuela, Conce, hace unas semanas:



“No estaba preparado para hablarlo públicamente, es al día de hoy que hasta me cuesta ver fotos de mi abuela” pic.twitter.com/MU8LJdYk7X — Fefe (@fedeebongiorno) July 13, 2026

El motivo por el que dejó de mostrarla en redes

Occhiato también aprovechó para responder una de las preguntas que más le hacían sus seguidores: por qué ya no aparecía junto a Conce en sus redes sociales.

“Muchos me preguntaban por qué ya no hacía videos con ella. Siempre lo hacían desde el cariño, pero la realidad es que ella ya no estaba bien y nosotros estábamos acompañándola y cuidándola”, explicó.

La emotiva despedida de Nico Occhiato

Sobre el final de su mensaje, el conductor recordó el enorme lugar que ocupó su abuela en su vida.

“Prácticamente me crié con ella. Fue la persona que más me enseñó, tanto con sus palabras como con su forma de vivir y de enfrentar los problemas”, expresó emocionado.

Y concluyó: “Todos sabemos que esto puede pasar, pero no hace falta que explique lo que significaba mi nona para mí, para mi familia y para todos nosotros”.

Con el paso de los años, Conce se había ganado el cariño del público gracias a sus apariciones espontáneas en Luzu TV, donde conquistó a miles de personas con su humor, su ternura y la complicidad que compartía con su nieto. Su despedida generó una gran cantidad de mensajes de afecto en redes sociales.