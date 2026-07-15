Argentina fue el único gran mercado automotor de la región que cayó en ventas durante el primer semestre

Argentina fue el único gran mercado automotor de la región que registró una caída en las ventas durante el primer semestre.

Entre enero y junio se patentaron 294.181 vehículos, un 9,9% menos que en igual período de 2025.

Brasil lideró ampliamente las ventas regionales y todos los demás mercados mostraron crecimiento.

El sector atribuye la baja a la incertidumbre de los consumidores, el exceso de stock y las dificultades de financiación.

Toyota Hilux, Fiat Cronos y Peugeot 208 fueron los modelos más vendidos en el mercado argentino.

Las concesionarias esperan una recuperación durante el segundo semestre impulsada por mejores condiciones comerciales y financieras.

El mercado automotor argentino cerró el primer semestre de 2026 con una baja en las ventas de vehículos cero kilómetro y se convirtió en el único de los principales mercados de América del Sur que registró una contracción interanual. Aunque el país mantuvo el segundo lugar en volumen de patentamientos dentro de la región, los datos reflejan un escenario marcado por la cautela de los consumidores, el exceso de stock en concesionarios y una demanda que aún no logra recuperar el dinamismo esperado.

Según las estadísticas de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), entre enero y junio se patentaron 294.181 vehículos nuevos, lo que representa una caída del 9,9% respecto del mismo período de 2025, cuando se habían registrado 326.549 unidades.

Diversos factores explican este comportamiento. Entre ellos aparecen la llegada de nuevas marcas al mercado, la incertidumbre económica que continúa condicionando las decisiones de consumo y la evolución del dólar, cuya menor cotización durante buena parte del semestre llevó a muchos ahorristas a privilegiar la compra de divisas antes que la adquisición de un automóvil.

Como consecuencia, el nivel de ventas quedó por debajo de las proyecciones que manejaba el sector al inicio del año. Sin embargo, pese a la caída, Argentina conservó el segundo puesto entre los mercados automotores más importantes de la región, únicamente detrás de Brasil.

El mercado brasileño volvió a consolidarse como el principal de Sudamérica. Durante el primer semestre alcanzó 1.042.000 unidades comercializadas, con un crecimiento del 18,5% en comparación con igual período del año pasado.

Detrás de Brasil se ubicó Argentina con 294.181 patentamientos, mientras que Colombia ocupó el tercer lugar con 157.620 vehículos vendidos y una expansión del 50%. Chile quedó cuarto con 153.573 unidades y un incremento del 5,5%, seguido por Ecuador con 78.185 patentamientos y un crecimiento del 41%. Uruguay completó el listado con 26.790 unidades comercializadas y una mejora del 28%.

El contraste evidencia que Argentina fue el único mercado de relevancia regional que mostró números negativos durante el período analizado.

Desde ACARA señalaron que la primera mitad del año estuvo caracterizada por un importante excedente de unidades disponibles, una demanda debilitada y una intensa competencia entre las terminales automotrices y la red de concesionarios mediante promociones y descuentos para estimular las ventas.

El presidente de la entidad, Sebastián Beato, indicó que el sector atraviesa un proceso de reacomodamiento luego de varios meses de desaceleración y sostuvo que comienzan a observarse algunos indicadores que permiten proyectar una recuperación gradual durante la segunda mitad del año.

Según explicó, los consumidores continúan evaluando cuidadosamente cada operación y, en muchos casos, postergan la compra a la espera de mejores condiciones de financiación, tasas de interés más bajas o nuevas propuestas comerciales que faciliten el acceso a un vehículo nuevo.

En ese sentido, desde el sector consideran que la expansión del crédito será uno de los factores determinantes para reactivar el mercado. También sostienen que será necesario avanzar hacia una mayor estabilidad de precios y una revisión de la carga impositiva que incide sobre el valor final de los vehículos.

Pese al retroceso acumulado, los datos de junio mostraron una mejora respecto de mayo, un comportamiento que alimenta expectativas de un segundo semestre con mayor nivel de actividad si las condiciones financieras acompañan.

En cuanto a las preferencias de los consumidores argentinos, los tres modelos más vendidos durante el semestre fueron la Toyota Hilux, con 15.549 unidades patentadas; el Fiat Cronos, con 12.058; y el Peugeot 208, con 11.470. Los tres vehículos tienen un rasgo en común: se producen en plantas radicadas en el país, lo que refleja el peso que continúa teniendo la producción nacional dentro del mercado interno.

El panorama regional también mostró particularidades en las preferencias de los compradores. En Brasil lideró la Fiat Strada, seguida por el Volkswagen Polo y el Chevrolet Onix. En Colombia, el vehículo más vendido fue el Tesla Model Y, mientras que en Chile dominaron las camionetas pick-up. Ecuador tuvo como principales modelos al Kia Soluto, Chevrolet Groove y Chevrolet D-Max, mientras que en Uruguay encabezó las ventas el BYD Seagull.

Fuera de Sudamérica, México volvió a exhibir la fortaleza de su industria automotriz. Durante el primer semestre comercializó 754.394 vehículos nuevos, alcanzando un récord histórico y un crecimiento del 5,3% respecto de 2025. El desempeño mexicano continúa consolidando a ese país como uno de los principales competidores regionales para captar inversiones y proyectos de producción automotriz, gracias a su elevada competitividad y menor presión impositiva sobre la actividad.