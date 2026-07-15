Flor Peña contó cómo está su relación con Nico Occhiato

Florencia Peña volvió a hablar del conflicto que protagonizó con Luzu TV luego de difundir al aire una información falsa sobre la salud de Jorge Messi. La actriz reveló que mantuvo una conversación con Nicolás Occhiato, fundador del canal de streaming, y aseguró que ambas partes buscan encontrar una solución al conflicto.

En diálogo con Sálvese quien pueda (América), Peña explicó cómo fue ese acercamiento tras su salida del programa.

“Los dos teníamos intención de encontrar un punto de encuentro, pero no era el momento. Los dos necesitábamos bajar un cambio porque yo estaba muy movilizada”, expresó.

¿Hay posibilidades de volver a Luzu?

La actriz contó que, junto a sus abogados, siempre intentó mantener el diálogo abierto para resolver la situación de la mejor manera.

“Mi intención, junto con Fer y Juan, siempre fue acercar posiciones”, sostuvo.

Consultada por Yanina Latorre sobre si esas conversaciones apuntaban a una compensación económica o incluso a un posible regreso al streaming junto a Marley, Peña respondió con una sonrisa:

“No lo sabemos todavía... estamos hablando”.

También aprovechó para desmentir las versiones que indicaban que iniciaría acciones judiciales para reclamar dinero.

“He dejado pasar muchas cosas sin recibir siquiera un pedido de disculpas. No estoy detrás de eso”, afirmó.

Qué dijo sobre Marley

Durante la entrevista también se refirió a su relación con Marley, con quien comparte una amistad de más de dos décadas y sobre quien también circularon versiones de un supuesto distanciamiento.

“Con Marley siempre estuvo todo bien. Él tiene una personalidad distinta a la mía, es mucho más reservado, pero es un amigo muy afectuoso”, explicó.

Peña sostuvo que nunca esperó que el conductor saliera públicamente a respaldarla y recordó que, debido a toda la situación, no pudo cumplir con una grabación que tenían prevista.

“Él estaba de viaje y yo no pude ir a grabar el programa. Le terminé complicando el trabajo porque tuvieron que buscar otra invitada”, comentó entre risas.

El mensaje de la familia Messi

La actriz también recordó el momento más importante que le dejó toda la polémica: el intercambio de mensajes con Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi.

“Lo que más me tranquilizó fue el mensaje tan lindo que me envió Celia. Después seguimos hablando y para mí eso fue lo más importante”, aseguró.

Peña explicó que decidió disculparse directamente con la familia del capitán argentino y que sintió alivio cuando recibió su respuesta.

“Yo les pedí disculpas y ellos las aceptaron. Eso era lo que realmente me importaba”, afirmó.

Por último, contó que mantiene una buena relación con la madre de Messi desde hace años y expresó su deseo de reencontrarse con ella próximamente.

“A Celia la conozco hace mucho, suele venir a verme al teatro. Ojalá cuando viaje a Rosario podamos tomar un café y charlar tranquilas”, concluyó.