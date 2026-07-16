Economistas prevén un dólar mayorista de $1.659 para fin de año y mantienen expectativas de estabilidad cambiaria

Los economistas proyectan un dólar mayorista cercano a $1.659 para el cierre de 2026.

Las estimaciones muestran una leve reducción respecto de los pronósticos realizados en los meses anteriores.

El crecimiento esperado de la economía se apoyaría principalmente en el agro, la minería y la energía.

La inflación anual se ubicaría en torno al 31,5%, aunque continuaría el proceso de desaceleración.

El tipo de cambio permanece ampliamente por debajo del techo de la banda cambiaria administrada por el Banco Central.

El ingreso de divisas por exportaciones, inversiones y emisiones de deuda sostiene las expectativas de estabilidad cambiaria.

Las expectativas del mercado continúan apuntando a un escenario de relativa estabilidad para el dólar durante el segundo semestre de 2026. Así surge del último relevamiento realizado entre 45 economistas de bancos y consultoras internacionales, quienes proyectan que el tipo de cambio mayorista cerrará el año en torno a los $1.659, una estimación levemente inferior a la difundida el mes anterior y que refleja una moderación en las expectativas de devaluación.

El consenso de los analistas muestra que el mercado espera una evolución gradual del tipo de cambio en los próximos meses, en un contexto caracterizado por la desaceleración de la inflación, el fortalecimiento de las reservas internacionales y la continuidad del esquema de bandas cambiarias administrado por el Banco Central.

El informe fue difundido en un momento en el que las principales calificadoras internacionales mejoraron la nota de la deuda argentina y el Gobierno aseguró haber garantizado el financiamiento necesario para afrontar los vencimientos en moneda extranjera previstos hasta fines de 2027. Ambos factores son considerados por el mercado como elementos que contribuyen a reducir la incertidumbre financiera y a contener eventuales presiones sobre el mercado cambiario.

Según las proyecciones, el precio esperado para el dólar mayorista a fines de diciembre es cinco pesos inferior al previsto en el relevamiento anterior y alrededor de cuarenta pesos menor al estimado hace tres meses. De concretarse ese escenario, el tipo de cambio acumularía un incremento cercano al 14% durante todo el año, una variación significativamente inferior a la inflación proyectada para el mismo período.

Los especialistas también mantienen una visión favorable respecto del desempeño de la economía, aunque anticipan una desaceleración del crecimiento en comparación con el año anterior. El consenso prevé que el Producto Bruto Interno aumentará alrededor del 3% en 2026, impulsado principalmente por el desempeño del sector agropecuario, la minería y la energía.

Los analistas consideran que el desarrollo de proyectos vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) continuará favoreciendo la llegada de capitales al sector energético, mientras que la producción agropecuaria seguirá aportando divisas a través de las exportaciones. En contraste, advierten que las actividades orientadas al mercado interno continuarán enfrentando dificultades asociadas a la persistencia de la inflación, las restricciones fiscales y una mayor competencia de productos importados.

En materia de precios, las estimaciones indican que la inflación anual se ubicará en torno al 31,5%, una cifra levemente superior a la proyectada el mes pasado. Pese a ello, el consenso sostiene que el proceso de desaceleración continuará y permitirá alcanzar el nivel promedio más bajo de los últimos nueve años.

Las proyecciones del mercado también muestran coincidencias con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central. Mientras FocusEconomics estima un dólar mayorista cercano a los $1.659 para diciembre, el REM proyecta una cotización de aproximadamente $1.673, diferencias que reflejan un elevado grado de convergencia entre ambas encuestas.

Actualmente, el tipo de cambio mayorista se mantiene alrededor de los $1.470 y continúa muy por debajo del techo de la banda cambiaria fijada por el Banco Central, que supera los $1.820. Esa diferencia cercana al 20% constituye uno de los principales factores que explican la tranquilidad observada en el mercado, ya que reduce la probabilidad de intervenciones oficiales mediante ventas de reservas.

Entre los factores que respaldan ese escenario, los economistas destacan el ingreso de divisas provenientes de las exportaciones agrícolas, el crecimiento de las ventas externas del sector energético y las inversiones vinculadas al RIGI. A ello se suman las colocaciones de deuda en dólares realizadas tanto por el Tesoro como por empresas privadas, que también contribuyen al ingreso de moneda extranjera.

En paralelo, el Banco Central continúa fortaleciendo sus reservas mediante compras sostenidas de divisas. Durante 2026 ya acumula adquisiciones superiores a los 12.000 millones de dólares, favorecidas por un contexto internacional que volvió a mejorar los precios de varias materias primas exportadas por la Argentina, entre ellas el petróleo y la soja.

Si bien las proyecciones individuales muestran diferencias, con estimaciones que oscilan entre los $1.335 y los $1.850 para fin de año, el consenso general continúa apuntando a un mercado cambiario estable, con un ritmo de depreciación administrado y sin expectativas de fuertes sobresaltos en los próximos meses.