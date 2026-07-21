Taiana cuestionó la política del Gobierno sobre Malvinas y afirmó que el gesto de la Selección reavivó el reclamo de soberanía

Taiana afirmó que el homenaje de la Selección revirtió el proceso de “desmalvinización” atribuido al Gobierno.

El diputado cuestionó la política exterior oficial respecto del reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.

El ex ministro de Defensa criticó la respuesta del Gobierno frente a los proyectos de explotación petrolera en el archipiélago.

Las declaraciones surgieron tras la polémica protagonizada por el vocero presidencial Adrián Ravier.

El oficialismo sostiene que el reclamo debe fortalecerse mediante la vía diplomática y el respaldo internacional.

La causa Malvinas volvió a ocupar el centro del debate político luego del gesto de la Selección argentina durante el Mundial 2026.

El diputado nacional de Unión por la Patria, Jorge Taiana, formuló duras críticas a la política del gobierno de Javier Milei respecto de la cuestión Malvinas y sostuvo que el homenaje realizado por la Selección argentina durante el Mundial 2026 marcó un punto de inflexión en el debate sobre la soberanía del archipiélago. Según el legislador, el gesto de los futbolistas tras la victoria frente a Inglaterra permitió revertir un proceso de “desmalvinización” que, a su entender, impulsó la actual administración desde el inicio de su gestión.

Durante una entrevista radial, Taiana aseguró que la exhibición de la bandera vinculada al reclamo de soberanía constituyó una manifestación de fuerte impacto político y social. Afirmó que la iniciativa fue impulsada tanto por los simpatizantes presentes en el estadio como por los propios integrantes del plantel argentino, y consideró que logró reinstalar la causa Malvinas en el centro de la agenda pública.

El legislador sostuvo que, durante casi tres años, el Gobierno mantuvo una estrategia orientada a disminuir la presencia del reclamo argentino en los ámbitos internacionales. En ese sentido, señaló que la administración nacional habría reducido la intensidad de las protestas diplomáticas y limitado su participación a las instancias formales previstas en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas.

Asimismo, Taiana afirmó que el oficialismo desarticuló distintas iniciativas de difusión y respaldo internacional que históricamente acompañaron la posición argentina sobre las Islas Malvinas. En su análisis, esa política implicó una pérdida de visibilidad del reclamo de soberanía y una disminución de la actividad de los grupos que promueven la causa en distintos países.

El diputado, quien además fue ex ministro de Defensa de la Nación, también cuestionó la política exterior del Gobierno al sostener que la Argentina adoptó posiciones internacionales que, según expresó, perjudicaron a países considerados aliados en la defensa del reclamo sobre Malvinas. Incluso, manifestó que algunas votaciones en organismos internacionales resultaron "escandalosas" por el sentido adoptado por la representación argentina.

Otro de los ejes de sus declaraciones estuvo vinculado con el avance de proyectos de explotación de hidrocarburos en el área de las Islas Malvinas. Taiana advirtió que la extracción de petróleo abre una nueva etapa en la disputa por el archipiélago y consideró insuficiente la respuesta diplomática del Gobierno frente a esas iniciativas.

Según expresó, empresas privadas avanzan en desarrollos petroleros en la zona y sostuvo que el Ejecutivo debería adoptar una postura más firme frente a esas actividades. En ese contexto, vinculó la política exterior del Gobierno con la relación diplomática que mantiene con Israel y cuestionó la intensidad de las gestiones oficiales para rechazar la explotación de recursos naturales en el área en disputa.

Las declaraciones de Taiana se producen pocos días después de la polémica generada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien defendió la estrategia del Gobierno respecto de Malvinas. El funcionario había planteado que una Argentina económicamente fuerte y con mayor prestigio internacional incrementaría sus posibilidades de avanzar en el reclamo de soberanía, descartando cualquier alternativa distinta de la vía diplomática.

Las expresiones de Ravier generaron cuestionamientos desde distintos sectores de la oposición, que interpretaron sus palabras como una ratificación del enfoque adoptado por la administración de Javier Milei en torno al conflicto con el Reino Unido. Ese intercambio volvió a instalar el debate sobre la estrategia que debe seguir la Argentina para sostener su histórica reivindicación sobre las Islas Malvinas.

En ese contexto, el homenaje realizado por la Selección argentina durante el Mundial 2026 adquirió una dimensión que trascendió el ámbito deportivo y pasó a convertirse en un nuevo punto de discusión política. Mientras desde la oposición se destacó el impacto simbólico del gesto como un impulso para revitalizar la causa de soberanía, desde el oficialismo se mantiene la defensa de una estrategia basada en el fortalecimiento de la posición internacional del país y en la continuidad del reclamo por canales diplomáticos.