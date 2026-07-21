Fernando Iglesias respaldó a Messi y Scaloni tras la final del Mundial y volvió a cuestionar a Claudio Tapia

Fernando Iglesias pidió un reconocimiento para Lionel Messi y respaldó la continuidad de Lionel Scaloni.

El diputado volvió a cuestionar públicamente al presidente de la AFA, Claudio Tapia.

Las declaraciones fueron realizadas tras la derrota argentina en la final del Mundial 2026.

Iglesias también publicó un mensaje irónico dirigido a Enzo Fernández y Leandro Paredes.

La situación judicial de Tapia volvió a quedar en el centro del debate tras la publicación del legislador.

Las repercusiones políticas se sumaron a los numerosos mensajes de reconocimiento hacia la campaña de la Selección argentina.

La derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026 generó una amplia repercusión tanto en el ámbito deportivo como en el político. En ese contexto, el diputado nacional del PRO Fernando Iglesias utilizó sus redes sociales para expresar su visión sobre el presente del fútbol argentino, con un mensaje en el que elogió a Lionel Messi y a Lionel Scaloni, al tiempo que lanzó una dura crítica contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia.

La publicación del legislador se produjo poco después del encuentro decisivo, en el que el seleccionado argentino no logró defender el título conquistado en Qatar 2022 y debió conformarse con el subcampeonato. Como ocurrió tras el cierre del certamen, las redes sociales se poblaron de mensajes de reconocimiento al plantel, análisis sobre el rendimiento del equipo y opiniones acerca del futuro del seleccionado nacional.

En ese escenario, Iglesias difundió una publicación que rápidamente comenzó a multiplicar reacciones. En su mensaje propuso erigir una estatua para Lionel Messi en la Plaza de Mayo, renovar por cuatro años el contrato del entrenador Lionel Scaloni y pidió la cárcel para Claudio Tapia, sintetizando en pocas palabras su posición respecto del rumbo que debería seguir el fútbol argentino.

La referencia a Messi fue interpretada como un reconocimiento al capitán de la Selección por su trayectoria y por el ciclo que llevó al combinado nacional a conquistar la Copa del Mundo en 2022 y a disputar nuevamente una final cuatro años después. En tanto, el respaldo a Scaloni reflejó el apoyo del diputado a la continuidad del entrenador al frente del seleccionado argentino.

La parte más controvertida del mensaje estuvo dirigida al titular de la AFA. Iglesias volvió a cuestionar públicamente a Tapia y reclamó que enfrente consecuencias judiciales, retomando críticas que el legislador ya había formulado en otras oportunidades respecto de la conducción del fútbol argentino.

Horas después, el diputado amplió sus comentarios mediante una nueva publicación en la que apeló al humor y la ironía para referirse a dos integrantes del plantel nacional. En ese mensaje hizo una mención a Enzo Fernández y Leandro Paredes, en una referencia que también generó numerosas reacciones entre los usuarios de la red social X.

Las publicaciones tuvieron una amplia circulación y se sumaron al intenso debate que se produjo tras la derrota argentina, en el que convivieron expresiones de respaldo al equipo con cuestionamientos sobre distintos aspectos del funcionamiento del seleccionado y de la dirigencia deportiva.

Las declaraciones de Iglesias coincidieron además con el contexto judicial que atraviesa Claudio Tapia. El presidente de la AFA enfrenta una investigación vinculada con presuntas irregularidades relacionadas con la retención de tributos y aportes a la seguridad social, una causa que continúa en trámite ante la Justicia.

En el marco de ese expediente, Tapia fue procesado junto a otros dirigentes de la entidad. Además, la resolución judicial incluyó un embargo sobre sus bienes y la prohibición de salir del país mientras avanza la investigación.

La referencia realizada por Iglesias fue interpretada como una nueva crítica política hacia el dirigente deportivo, aprovechando la repercusión que tuvo la final del Mundial para volver a instalar cuestionamientos sobre la conducción de la AFA y la situación judicial de su presidente.

Mientras tanto, una parte importante de las manifestaciones públicas posteriores al partido se concentró en destacar el desempeño de la Selección argentina durante toda la competencia. El equipo dirigido por Lionel Scaloni volvió a ubicarse entre los mejores del mundo y alcanzó su segunda final mundialista consecutiva, un logro que recibió el reconocimiento de dirigentes políticos, deportistas e hinchas pese a la derrota frente a España.

En ese contexto, el mensaje de Fernando Iglesias combinó elogios hacia los principales referentes deportivos del seleccionado con una nueva ofensiva política contra Claudio Tapia, sumándose así a las múltiples repercusiones que dejó el cierre del Mundial 2026 tanto dentro como fuera del ámbito futbolístico.