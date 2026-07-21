Terminó el Mundial, sigue la interna

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

El Mundial quedó atrás. Se apagó el ruido de los estadios, terminaron los análisis futbolísticos y la política volvió a ocupar el centro de la escena. Durante varias semanas, el Gobierno encontró en la competencia deportiva una suerte de tregua mediática que desplazó del debate público las tensiones internas del oficialismo. Sin embargo, mientras la atención colectiva estaba concentrada en la actuación de la Selección, en los despachos de la Casa Rosada continuó desarrollándose una puja que, lejos de haberse resuelto, parece intensificarse con el paso de los meses.

La principal característica de esa disputa es que no gira alrededor de diferencias ideológicas ni de desacuerdos sobre el rumbo económico. La discusión pasa por otro lado. Lo que está en juego es la administración del poder, la influencia sobre las decisiones estratégicas y el control de áreas que resultan determinantes para cualquier proyecto político. Son movimientos silenciosos, muchas veces imperceptibles para la opinión pública, pero que suelen anticipar cómo se reconfigura el equilibrio dentro de un gobierno.

Durante el inicio de la gestión libertaria se consolidó la idea de un esquema de conducción integrado por Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo. Aquella estructura fue presentada como un engranaje aceitado, donde cada uno cumplía un rol específico dentro de una estrategia común. Con el correr del tiempo, sin embargo, comenzaron a observarse modificaciones que reflejan un cambio en la distribución de influencias, aun cuando públicamente se intente transmitir una imagen de cohesión absoluta.

Los recientes cambios administrativos ofrecen algunos indicios en ese sentido. Cada vez que un organismo cambia de dependencia o determinadas competencias pasan de una estructura a otra, el hecho suele presentarse como una simple reorganización técnica. Sin embargo, en política pocas decisiones administrativas son completamente neutras. Detrás de esos movimientos aparecen recursos, capacidad de gestión, nombramientos y márgenes de decisión que terminan fortaleciendo a unos sectores y debilitando a otros.

La reasignación de organismos vinculados con áreas estratégicas constituye un ejemplo de esa lógica. No se trata solamente de modificar organigramas. El control sobre empresas públicas, organismos reguladores o estructuras vinculadas a las comunicaciones implica administrar información, presupuestos y herramientas que poseen un valor político considerable. Por esa razón, cada transferencia despierta interpretaciones que exceden ampliamente la explicación formal que acompaña los decretos oficiales.

En ese contexto, la figura de Karina Milei parece haber consolidado una gravitación cada vez mayor dentro del oficialismo. Su influencia ya no se limita a la organización partidaria o a la definición de candidaturas. También alcanza espacios de gestión, articulación política y construcción territorial que le permiten proyectar un liderazgo interno difícil de ignorar. Esa expansión aparece como uno de los rasgos más notorios de esta etapa del Gobierno.

Al mismo tiempo, la posición de Santiago Caputo parece atravesar una etapa diferente. Su papel como estratega continúa siendo reconocido dentro del oficialismo, especialmente en materia comunicacional y de diseño político. Sin embargo, la creciente concentración de decisiones en otros sectores alimenta la percepción de que parte de la influencia que exhibía durante los primeros meses de gestión comenzó a redistribuirse.

El Congreso también refleja esa evolución. La consolidación de los espacios políticos alineados con Karina Milei y el fortalecimiento de los vínculos con legisladores muestran una construcción que trasciende la figura presidencial y busca desarrollar una estructura propia. En paralelo, algunos episodios registrados en distintas comisiones parlamentarias dejaron al descubierto movimientos que sorprendieron incluso a integrantes del propio oficialismo, alimentando las especulaciones sobre las tensiones que atraviesan al Gobierno.

La dinámica del poder rara vez permanece estática. Todos los gobiernos experimentan procesos de reacomodamiento interno a medida que avanza la gestión. Los dirigentes que fueron determinantes durante la etapa de construcción inicial no siempre conservan la misma centralidad cuando llega el momento de administrar el Estado, negociar en el Congreso y consolidar una estructura política con proyección electoral. Ese fenómeno no constituye una excepción, sino una constante en la historia política argentina.

En ese escenario también adquieren relevancia otras decisiones recientes, como el incremento de los recursos destinados al sistema de inteligencia. Formalmente, esas partidas responden a necesidades operativas del Estado. Sin embargo, la experiencia demuestra que cualquier modificación vinculada con esas áreas suele ser observada bajo una perspectiva política, especialmente cuando coincide con procesos de redistribución de poder dentro del propio oficialismo.

Mientras tanto, Javier Milei continúa concentrando buena parte de su agenda pública en la economía, las reformas estructurales y los indicadores que considera prioritarios para consolidar su programa de gobierno. Sin embargo, ningún presidente puede desentenderse de la administración del poder político. La estabilidad de un proyecto no depende únicamente de sus resultados económicos, sino también de la solidez de la estructura que lo sostiene y de la capacidad para evitar que las disputas internas terminen condicionando la gestión.

Por ahora no existen señales que permitan hablar de una ruptura dentro del oficialismo. Sería una conclusión apresurada. Lo que sí puede observarse es una modificación gradual en el reparto de influencias, donde algunos dirigentes parecen ampliar su margen de decisión mientras otros ven reducido el protagonismo que tuvieron en los comienzos de la administración libertaria. Son cambios que rara vez se anuncian públicamente, pero que suelen reflejarse en los hechos concretos.

Con el Mundial ya convertido en un recuerdo, la política volvió a ocupar el centro de la escena. Y lo hizo mostrando que, detrás de los discursos y de las apariencias de unidad, el verdadero partido continúa jugándose dentro de la propia Casa Rosada. Porque, al fin de cuentas, en política las disputas más importantes casi nunca se desarrollan frente a las cámaras, sino en esos espacios donde se decide quién acumula influencia, quién administra los resortes del Estado y quién logra imponer su visión dentro del círculo más cercano al poder.