Carolina Losada rechazó las acusaciones de racismo contra la Argentina y defendió la tradición inmigratoria del país

Carolina Losada rechazó las acusaciones de racismo formuladas contra la Argentina tras la final del Mundial 2026.

La senadora sostuvo que el racismo no define al pueblo argentino ni forma parte de su identidad.

Defendió la tradición inmigratoria y recordó los principios de apertura establecidos por la Constitución Nacional.

Afirmó que los casos individuales de discriminación no representan a toda la sociedad.

Cuestionó a quienes sostienen esas acusaciones y pidió fundamentos concretos para respaldarlas.

Losada destacó que la diversidad y la inmigración fueron pilares fundamentales en la construcción histórica del país.

La senadora nacional por Santa Fe Carolina Losada, integrante de la Unión Cívica Radical (UCR), salió al cruce de las críticas formuladas desde distintos sectores internacionales que señalaron a la Argentina como un país con una supuesta historia racista tras la final del Mundial 2026. La legisladora rechazó esas afirmaciones, defendió la identidad nacional y sostuvo que el racismo no representa al pueblo argentino ni forma parte de su historia.

A través de una publicación en la red social X, Losada expresó que la Argentina es un país abierto al mundo y recordó que la Constitución Nacional garantiza el ingreso de hombres y mujeres de cualquier origen que deseen establecerse en el territorio nacional. En ese marco, afirmó que la tradición de recibir inmigrantes constituye uno de los pilares históricos sobre los que se construyó el país.

La senadora sostuvo que, como ocurre en cualquier sociedad, pueden existir episodios aislados de discriminación o actitudes racistas protagonizadas por individuos. Sin embargo, consideró que esos casos no pueden utilizarse para caracterizar a toda una nación ni para definir la identidad de los argentinos.

Las declaraciones de Losada se produjeron luego de que dirigentes y figuras públicas de Estados Unidos formularan cuestionamientos hacia la Argentina a raíz de distintos episodios ocurridos tras la final del Mundial 2026. Frente a ese escenario, la legisladora radical cuestionó las generalizaciones y pidió que quienes sostienen esas acusaciones expliquen sobre qué hechos concretos fundamentan sus afirmaciones.

En ese sentido, afirmó que la historia argentina demuestra un proceso de conformación social basado en la llegada de millones de inmigrantes provenientes de distintas regiones del mundo. Según expresó, esa diversidad de orígenes constituye uno de los rasgos distintivos del país y resulta incompatible con la idea de una identidad nacional atravesada por el racismo.

Losada remarcó que la convivencia entre comunidades de diferentes culturas, religiones y nacionalidades ha sido una constante a lo largo de la historia argentina y sostuvo que ese proceso permitió consolidar una sociedad plural. Por esa razón, consideró que las acusaciones difundidas desde el exterior desconocen aspectos esenciales del desarrollo histórico y constitucional del país.

La legisladora también hizo hincapié en el contenido de la Constitución Nacional, particularmente en los principios que promueven la recepción de inmigrantes y la igualdad de derechos para quienes decidan habitar el territorio argentino. A su juicio, esos valores reflejan una tradición institucional que contradice las acusaciones realizadas en los últimos días.

Durante su mensaje, la senadora reiteró que el racismo puede manifestarse a través de conductas individuales, pero insistió en que no representa un rasgo característico de la sociedad argentina. En ese marco, sostuvo que no corresponde trasladar comportamientos particulares al conjunto de la población ni utilizar esos casos para construir una imagen general del país.

Además, planteó que quienes afirman que la Argentina posee una historia marcada por el racismo deberían fundamentar sus expresiones con argumentos verificables. Según indicó, la experiencia histórica demuestra precisamente lo contrario, ya que la conformación demográfica del país estuvo atravesada por sucesivas corrientes migratorias que contribuyeron a su crecimiento económico, cultural y social.

En el tramo final de su publicación, Losada volvió a destacar el valor de la diversidad como uno de los principales atributos de la identidad nacional. Señaló que millones de inmigrantes encontraron en la Argentina un lugar para desarrollarse y construir sus proyectos de vida, contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo del país.

Las declaraciones de la senadora se suman al debate generado tras las críticas internacionales dirigidas hacia la Argentina luego de la final del Mundial 2026. En ese contexto, Losada defendió la tradición inmigratoria, reivindicó los principios consagrados por la Constitución Nacional y rechazó que el racismo pueda utilizarse como un rasgo definitorio de la sociedad argentina.