Conmoción en Uruguay: murió Bruno Bentancor, el futbolista que había sido protagonista de una polémica en Riestra

El fútbol uruguayo se encuentra de luto tras conocerse la muerte de Bruno Bentancor, delantero de 22 años con pasado en Peñarol y que actualmente jugaba en Deportivo Italiano, equipo de la liga amateur de Uruguay. La institución confirmó que el futbolista falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio.

La noticia generó un fuerte impacto tanto en Uruguay como en Argentina, donde el atacante había sido noticia días atrás luego de viajar a Buenos Aires para realizar una prueba futbolística en Deportivo Riestra.

El emotivo mensaje de Deportivo Italiano

A través de sus redes sociales, Deportivo Italiano despidió al delantero con un sentido comunicado.

"Desde Deportivo Italiano queremos informar que nuestro jugador, Bruno Bentancor, o como todos lo conocíamos, 'Bola', falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio. Vivirás en cada grito de gol, en cada abrazo y en el corazón de este club", expresaron desde la institución.

La trayectoria de Bruno Bentancor

Bentancor dio sus primeros pasos futbolísticos en Fénix y luego continuó su formación en las divisiones inferiores de Peñarol, donde logró debutar en Primera División durante 2023.

Con el conjunto aurinegro disputó 14 partidos antes de continuar su carrera en otros equipos. A lo largo de su trayectoria también vistió las camisetas de Everton de Chile, Rentistas, Cerro y Al Ain de Emiratos Árabes Unidos.

En su regreso al fútbol uruguayo se incorporó a Deportivo Italiano, donde había jugado cuatro encuentros y convertido dos goles.

La prueba en Deportivo Riestra

Días antes de su fallecimiento, Bentancor había viajado a la Argentina para realizar una prueba en Deportivo Riestra, situación que tomó repercusión luego de un episodio ocurrido durante su estadía.

Según trascendió, cámaras de seguridad registraron al delantero retirando indumentaria deportiva perteneciente a otros futbolistas del plantel. El conflicto se resolvió sin intervención judicial, ya que el jugador abonó el valor de los elementos y el club decidió no avanzar con una denuncia.

Tras ese episodio, Bentancor regresó a Uruguay, donde continuó entrenándose con Deportivo Italiano hasta conocerse la triste noticia de su fallecimiento.