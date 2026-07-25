Crece la demanda de cobertura cambiaria pese a la estabilidad del dólar

La demanda privada de cobertura cambiaria ya supera los 8.000 millones de dólares.

Los inversores privilegian bonos dólar linked y contratos de futuros por sobre la compra directa de divisas.

El Tesoro emitió cerca de 4.400 millones de dólares en instrumentos atados al tipo de cambio desde mayo.

El Banco Central modificó su estrategia de intervención aumentando su participación en el mercado de futuros.

Los analistas sostienen que el incremento de la cobertura no implica una expectativa de devaluación inmediata.

El calendario electoral y la incertidumbre del segundo semestre impulsan una mayor búsqueda de protección cambiaria.

Aunque la inflación continúa mostrando una marcada desaceleración y el mercado cambiario mantiene un comportamiento estable desde hace varios meses, los inversores comenzaron a reforzar sus estrategias de cobertura frente a una eventual suba del dólar. El fenómeno se intensificó a medida que se aproxima el proceso electoral y el Gobierno avanza con su estrategia de financiamiento, generando un renovado interés por instrumentos atados a la evolución del tipo de cambio.

Así lo refleja el último informe elaborado por el área de Research de Banco Comafi, que estima que la demanda privada de cobertura cambiaria ya supera los 8.000 millones de dólares. El cálculo contempla tanto las posiciones en bonos dólar linked como la participación del Banco Central en el mercado de contratos de futuros.

Según el estudio, se trata del nivel más elevado desde octubre de 2025, cuando la búsqueda de cobertura había alcanzado máximos superiores a los 15.000 millones de dólares en la antesala de las elecciones legislativas. Sin embargo, los analistas aclaran que el escenario actual presenta diferencias respecto de aquel período y que el crecimiento de la demanda no debe interpretarse como una señal de una devaluación inminente.

El informe sostiene que el principal cambio no pasa por una mayor compra de dólares en el mercado contado, sino por el renovado interés en instrumentos financieros que permiten protegerse frente a una eventual depreciación del tipo de cambio oficial. De esa manera, buena parte de los inversores opta por incorporar mecanismos de cobertura sin abandonar posiciones en pesos.

Desde mayo, el Tesoro colocó aproximadamente 4.400 millones de dólares en títulos dólar linked, una cifra similar a la registrada durante el último proceso electoral. Para Banco Comafi, esa estrategia forma parte de un esquema coordinado con el Banco Central destinado a absorber la demanda de cobertura sin generar una presión directa sobre el mercado de cambios.

El objetivo consiste en ofrecer alternativas financieras para quienes buscan resguardar el valor de sus inversiones, evitando que esa demanda se traduzca en una mayor compra de divisas y, por consiguiente, en tensiones sobre las reservas internacionales o sobre la cotización del dólar.

El informe también identifica un cambio en la modalidad de intervención del Banco Central. Según los analistas, la autoridad monetaria incrementó su participación en el mercado de futuros mientras redujo el uso de instrumentos dólar linked para administrar la cobertura cambiaria.

Esa estrategia presenta ventajas desde el punto de vista monetario, ya que permite esterilizar pesos mediante los ajustes diarios propios del mercado de futuros, evitando una absorción inmediata de liquidez. Como consecuencia, se moderan los efectos sobre las tasas de interés de corto plazo y se facilita la administración monetaria en un contexto de mayor volatilidad financiera.

La última licitación del Tesoro volvió a reflejar ese comportamiento del mercado. De acuerdo con Banco Comafi, los títulos dólar linked representaron alrededor del 25% del total adjudicado, con colocaciones cercanas a los 967 millones de dólares distribuidos entre los tres instrumentos ofrecidos.

El informe interpreta ese resultado como una confirmación de que una parte relevante de los inversores continúa privilegiando mecanismos de cobertura, aun cuando la inflación muestra una trayectoria descendente y el mercado cambiario mantiene relativa estabilidad.

Los especialistas insisten, sin embargo, en que la mayor demanda de estos instrumentos no implica necesariamente que el mercado espere una devaluación próxima. Más bien consideran que responde a una estrategia preventiva frente a un segundo semestre que podría presentar mayores niveles de incertidumbre por la cercanía de las elecciones, la evolución del programa económico y las necesidades de financiamiento del sector público.

En esa misma línea se expresó el analista Milo Farro, de Rava Bursátil, quien señaló que desde comienzos de junio comenzó a observarse un aumento en la demanda de cobertura cambiaria luego de varios meses de estabilidad del tipo de cambio.

El especialista también destacó que el Banco Central modificó su esquema de intervención, reduciendo su presencia como oferente en el mercado de futuros y utilizando la venta de bonos dólar linked en el mercado secundario para administrar la demanda.

No obstante, Farro consideró que todavía no se registra un nivel de cobertura comparable con el observado tradicionalmente en los períodos preelectorales. Aun así, sostuvo que muchos inversores ya comenzaron a incorporar instrumentos indexados al dólar dentro de sus carteras como una forma de administrar riesgos frente a un contexto que podría mostrar mayor volatilidad durante los próximos meses.