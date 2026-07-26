Susto en el Inter Miami: el argentino Germán Berterame debió salir en ambulancia por un golpe en la cabeza

Inter Miami derrotó 1-0 a CF Montréal como visitante y continúa en la pelea por los primeros puestos de la MLS, en un encuentro disputado sin Lionel Messi ni Rodrigo De Paul. Sin embargo, el resultado quedó en un segundo plano por el dramático momento que protagonizó Germán Berterame, quien debió abandonar el campo de juego en ambulancia tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza.

El delantero argentino, nacionalizado mexicano, había sido titular, pero a los 69 minutos protagonizó una acción que generó gran preocupación. En una disputa aérea, recibió un fuerte impacto en la parte posterior de la cabeza y cayó al césped, lo que motivó la inmediata intervención del cuerpo médico.

Al advertir la gravedad de la situación, jugadores de ambos equipos solicitaron asistencia de urgencia. Berterame permaneció varios minutos siendo atendido sobre el terreno de juego, mientras el estadio seguía la escena con preocupación.

Aterrador momento.



Germán Berterame, del Inter Miami, se desplomó y convulsionó. Afortunadamente, sus compañeros supieron apoyar en lo que llegaron los paramédicos



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Finalmente, los médicos lo inmovilizaron sobre una camilla y fue trasladado en ambulancia a un hospital para realizarle los estudios correspondientes. El silencio se apoderó del estadio mientras el futbolista abandonaba el campo.

Hasta el momento, Inter Miami no emitió un parte médico oficial sobre el estado de salud del delantero, por lo que se aguarda información sobre su evolución en las próximas horas.

El emotivo gesto de Luis Suárez

Tras convertir el único gol del encuentro de penal, Luis Suárez le dedicó el festejo a su compañero. El delantero uruguayo mostró una camiseta de Germán Berterame, en un gesto de apoyo mientras el atacante era trasladado para recibir atención médica.