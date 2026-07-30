Juan Senn busca recuperar para Rafaela lo que la gestión de Viotti dejó escapar: Mercado Libre vuelve al radar



Los concejales Juan Senn y María Paz Caruso dieron un paso concreto para intentar que Rafaela vuelva a ser considerada por una de las empresas tecnológicas más importantes de América Latina. Ambos mantuvieron una reunión con Gabriel Díaz Zolorzalo, gerente de Relaciones Gubernamentales de Mercado Libre, en las oficinas que la compañía posee en el barrio porteño de Saavedra, con un objetivo claro: que la ciudad vuelva a estar en el radar de futuras inversiones.

Durante el encuentro presentaron en detalle el régimen rafaelino de incentivo para grandes inversiones, destacando los beneficios que ofrece la ordenanza vigente, además de las fortalezas del entramado productivo, educativo y logístico de Rafaela.

“Queremos que Rafaela vuelva a estar presente cuando empresas de esta magnitud definan dónde realizar sus próximas inversiones. Eso significa más empleo y más oportunidades para nuestra comunidad”, sostuvo Senn.

La herida que dejó la salida de Mercado Libre

La reunión también reaviva un episodio que todavía genera debate en la ciudad. Mercado Libre abandonó su oficina en Rafaela el año pasado tras considerar excesiva la carga tributaria municipal que debía afrontar. La empresa optó por trasladar sus equipos a la modalidad remota y establecer una oficina en la ciudad de Santa Fe.

Aquella decisión significó mucho más que el cierre de una oficina. Representó la pérdida de una inversión de prestigio para Rafaela y dejó en evidencia que la presión fiscal puede convertirse en un factor determinante al momento de elegir dónde invertir.

Senn fue directo al analizar aquella situación.

“Mercado Libre se fue de Rafaela por el peso de los impuestos municipales. Eso hay que decirlo con todas las letras, porque si no lo nombramos no lo podemos corregir. Una ciudad no puede darse el lujo de que una empresa de esa escala levante sus oficinas por un problema de costos locales.”

El concejal remarcó además que no alcanza con reconocer el error.

“Hay que salir a explicar qué cambió y qué herramientas ofrece hoy Rafaela para volver a competir.”

Mirar hacia el futuro

Por su parte, María Paz Caruso destacó que este tipo de encuentros también permiten comprender hacia dónde evolucionan las grandes compañías tecnológicas y cómo debe prepararse la ciudad.

“Escuchar cuál será el panorama de los próximos cinco años también es una forma de trabajar por Rafaela. Tenemos que saber qué infraestructura, qué formación y qué condiciones demandarán estas empresas”, afirmó.

Durante la reunión, Gabriel Díaz Zolorzalo explicó el proceso de transformación que atraviesa Mercado Libre, cuyo crecimiento ya no se limita al comercio electrónico. La expansión de Mercado Pago como actor del sistema financiero digital y el desarrollo de su red logística generan nuevas necesidades de infraestructura, conectividad, suelo industrial y recursos humanos especializados.

Una agenda para atraer inversiones

El encuentro forma parte de una agenda que Senn y Caruso vienen desarrollando junto a empresas, universidades y distintos municipios del país con el propósito de posicionar nuevamente a Rafaela como una ciudad atractiva para las inversiones.

“La idea es mantener un intercambio permanente, sumar nuevos actores y mostrar todo el potencial que tiene Rafaela”, señaló Senn.

Caruso cerró con una definición que resume el espíritu de la iniciativa:

“Nadie invierte en una ciudad que no conoce o en una ciudad que se cierra al mundo. Nuestro trabajo es lograr que Rafaela vuelva a ser una opción cuando aparezcan nuevas oportunidades.”

La reunión deja un mensaje político de fondo: mientras Juan Senn apuesta a recuperar inversiones y empleo intentando revertir las consecuencias de decisiones que derivaron en la salida de Mercado Libre, el desafío para Rafaela será demostrar que aprendió de aquella experiencia y que hoy puede ofrecer un escenario más competitivo para las grandes empresas.