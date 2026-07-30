Entre lágrimas, La Joaqui contó por primera vez los detalles de su separación de Luck Ra

La Joaqui habló por primera vez en público sobre su separación de Luck Ra y protagonizó un emotivo momento durante su participación en el programa nocturno PLP de Luzu TV. Con la voz entrecortada y visiblemente emocionada, la cantante contó cómo atraviesa el final de la relación y dejó en claro que la ruptura no estuvo relacionada con infidelidades, conflictos ni malos tratos.

“Yo nunca había vivido un amor así. Me enamoré perdidamente. Él sigue siendo totalmente el amor de mi vida y por eso realmente quiero que sea feliz, independientemente de que esa felicidad ya no sea yo”, expresó entre lágrimas frente a sus compañeras Evitta Luna, Anita Espósito y Flor Jazmín, quienes la acompañaron durante la confesión.

Antes de hablar sobre el tema, la artista explicó que había decidido regresar al programa porque no quería faltar a sus responsabilidades laborales. Luego se refirió al motivo de la separación y fue contundente al negar cualquier tipo de traición dentro de la pareja.

“No hay un duelo de maldad, ni de infidelidad, ni de destrato, ni de toxicidad, ni de absolutamente nada de eso. Lo que hay es un duelo de aceptar que hay un sueño que se me va y que no va a ser”, sostuvo.

La cantante también pidió que no se atacara a otras personas por la ruptura y se refirió a los comentarios que circularon en redes sociales. “A mí no me hace bien que estén atacando a otras personas. Tampoco me parece justo que por lo que sucede entre una pareja heterosexual castiguen a una mujer”, señaló.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando La Joaqui recordó una escena íntima con Luck Ra que, según explicó, le hizo darse cuenta de la profundidad de sus sentimientos.

“Una vez estaba lloviendo, de las primeras veces que dormimos juntos, y él estaba acostado. Entró frío, yo me levanté en medio de la noche y lo tapé. Me encantaba su nariz. Entonces yo decía: si yo todos los días le doy un beso en la nariz y un día tenemos hijos, vamos a tener hijos con su nariz”, relató conmovida.

En ese sentido, resumió el momento que atraviesa con una frase que reflejó su dolor: “Yo quería casarme. Yo estaba muy enamorada, pero no nos dio el timing. Y también está bien”.

Según contó, fue ella quien viajó hasta Madrid para encontrarse con Luck Ra y que allí la relación llegó a su final. Días antes, Yanina Latorre había señalado que el cantante cordobés estaba atravesando un gran momento profesional, pero que habría sentido dificultades para sostener la dinámica de la pareja.

Tras la separación, La Joaqui viajó a Costa Rica para reencontrarse con su madre y celebrar el cumpleaños de su hija mayor, Shaina. Ambos habían confirmado la ruptura a través de un comunicado en redes sociales, donde aseguraron que la decisión fue tomada “con el mismo amor que nos vimos llegar”.

Durante la entrevista, la artista destacó la importancia que tuvo Luck Ra en su vida y evitó cualquier mensaje de enojo. “Facu fue por lejos el mejor novio que he tenido y fue la primera vez que yo experimenté un amor de verdad”, afirmó, utilizando el nombre real del cantante.

Además, explicó que había decidido tomarse unos días antes de volver al programa porque sentía que necesitaba ordenar sus emociones. “Sentía que tal vez desde mi dolor iba a ser injusta con mi comunicación para con gente que sinceramente solo está tratando de ser feliz y hacerlo más sano”, expresó.

Finalmente, La Joaqui agradeció el acompañamiento de sus compañeras y reconoció que, pese al dolor, se encuentra intentando recuperar su equilibrio emocional. “Me estoy ordenando un poco”, concluyó.