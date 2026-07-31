Entre la batalla judicial y la necesidad política de seguir siendo el centro del tablero

Por RICARDO ZIMERMAN

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En la política argentina existen dirigentes que administran el poder y otros que administran su gravitación. Cristina Fernández de Kirchner pertenece desde hace tiempo a esta última categoría. La condena judicial que pesa sobre ella modificó su situación jurídica, pero no eliminó su capacidad para influir en la discusión pública. Por el contrario, cada decisión que adopta parece orientada a un objetivo tan evidente como complejo: impedir que el escenario político avance sin que su figura ocupe un lugar central.

La decisión de acudir al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debe analizarse desde esa perspectiva. El planteo tiene una dimensión estrictamente jurídica, pero también una innegable dimensión política. Resultaría ingenuo interpretar el movimiento únicamente como un recurso procesal. Detrás de esa presentación aparece una estrategia destinada a instalar nuevamente el debate sobre la legitimidad de la condena, alimentar la narrativa de la persecución política y mantener abierta la posibilidad —por remota que hoy parezca— de disputar electoralmente el poder en 2027.

La dificultad para esa estrategia radica en un dato que el kirchnerismo conoce perfectamente. Los pronunciamientos de ese organismo internacional no tienen efectos automáticos sobre las decisiones adoptadas por la Justicia argentina. Pueden aportar argumentos, generar debate o incluso ejercer presión política e institucional, pero no modifican por sí mismos una sentencia firme ni eliminan la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Entre la expectativa política y la realidad jurídica existe una distancia considerable.

Sin embargo, reducir el movimiento a sus escasas probabilidades judiciales sería perder de vista el verdadero objetivo. La política no siempre trabaja sobre certezas; muchas veces trabaja sobre expectativas. Y en ese terreno Cristina Kirchner continúa demostrando una notable capacidad para fijar agenda. Cada nueva iniciativa reactiva la discusión sobre su futuro, obliga al peronismo a pronunciarse y vuelve a colocar su nombre en el centro del debate nacional.

Ese efecto no es menor. Mientras la atención gira alrededor de su situación judicial, el peronismo posterga una conversación mucho más incómoda: quién será capaz de conducir el espacio cuando ella ya no pueda hacerlo. La ausencia de una respuesta clara explica, en gran medida, por qué su liderazgo continúa siendo difícil de reemplazar. No necesariamente porque conserve la mayoría social que alguna vez tuvo, sino porque todavía no apareció una figura con suficiente volumen político para ocupar ese vacío.

El discurso del cristinismo insiste en que el problema central no es una eventual candidatura, sino lo que considera una proscripción. Es una construcción política cuidadosamente diseñada. Presentar el conflicto como una discusión sobre la calidad institucional permite ampliar el universo de quienes podrían simpatizar con esa posición, más allá de quienes votarían efectivamente por Cristina Kirchner. La estrategia procura transformar un caso judicial concreto en un debate sobre garantías democráticas.

No obstante, esa narrativa también encuentra límites evidentes. Una parte importante de la sociedad considera que la condena es el resultado del funcionamiento de las instituciones judiciales y no una decisión política destinada a excluir a una dirigente de la competencia electoral. Allí reside una de las mayores dificultades del relato kirchnerista: convencer a sectores independientes de que el expediente constituye un caso de persecución y no la consecuencia de un proceso que atravesó todas las instancias previstas por el sistema argentino.

Mientras tanto, el peronismo observa la escena con una mezcla de disciplina y preocupación. Nadie dentro del espacio parece dispuesto a confrontar públicamente con la ex presidenta. El costo interno de hacerlo sigue siendo demasiado alto. Pero esa prudencia no significa unanimidad. Por debajo de los gestos de respaldo conviven dirigentes que dudan seriamente acerca de la conveniencia electoral de volver a construir una campaña presidencial alrededor de una figura cuya imagen continúa generando una fuerte polarización.

Ese dilema explica buena parte de los silencios actuales. Respaldar la ofensiva internacional resulta políticamente menos costoso que discutir el liderazgo. El apoyo evita conflictos internos inmediatos y preserva una unidad que el justicialismo considera indispensable para enfrentar al oficialismo. Sin embargo, esa cohesión aparece más vinculada a la necesidad coyuntural que a una verdadera coincidencia estratégica sobre el futuro del espacio.

También resulta evidente que el oficialismo seguirá utilizando este escenario para reforzar su propio discurso. Javier Milei construyó buena parte de su identidad política enfrentando al kirchnerismo. Mientras Cristina conserve centralidad, el Gobierno encuentra un adversario conocido que facilita la consolidación de su narrativa. En términos políticos, ambos espacios continúan necesitándose mutuamente para mantener movilizadas a sus respectivas bases electorales.

En ese contexto, la presentación ante organismos internacionales adquiere un valor simbólico que trasciende cualquier resolución futura. Mantiene vigente la discusión, fortalece la identidad del núcleo más duro del kirchnerismo y alimenta la expectativa de una eventual rehabilitación política. Aunque esa posibilidad hoy parezca jurídicamente lejana, políticamente cumple una función concreta: impedir que el ciclo de Cristina Kirchner sea considerado definitivamente concluido.

La incógnita verdadera, sin embargo, no pasa exclusivamente por el destino judicial de la ex presidenta. El interrogante más profundo es si el peronismo será capaz de construir una alternativa propia mientras continúa orbitando alrededor de una dirigente que, aun desde una situación de evidente fragilidad institucional, sigue condicionando cada uno de sus movimientos.

Quizá esa sea la mayor paradoja del presente. Cristina Kirchner intenta demostrar que todavía puede definir el futuro del peronismo. Pero cada esfuerzo destinado a sostener esa centralidad también expone la dificultad de un espacio político para renovar su conducción. En definitiva, la discusión ya no parece limitarse a si ella podrá ser candidata. La verdadera pregunta es si el justicialismo logrará imaginar un futuro en el que deje de depender de su figura.