Colidio podría irse de River: un gigante de Brasil acelera por su fichaje

Facundo Colidio podría estar viviendo sus últimos días como jugador de River. En plena actividad del mercado de pases, Vasco da Gama avanzó por el delantero y ya inició gestiones para incorporarlo de cara al segundo semestre.

El club brasileño presentó un primer sondeo con una oferta cercana a los cinco millones de dólares, aunque en Núñez consideran que ese monto es insuficiente. Por el momento no existe un acuerdo, pero las negociaciones continúan y una mejora económica podría destrabar la operación.

El presente de Colidio en River

Colidio llegó al Millonario a mediados de 2023 y, si bien tuvo continuidad con distintos entrenadores, nunca logró consolidarse como una de las figuras del equipo.

Durante su paso por River fue dirigido por Martín Demichelis, Marcelo Gallardo y Eduardo Coudet, aunque no consiguió mostrar de manera sostenida el nivel que lo llevó a Europa ni el rendimiento que había exhibido en Tigre.

Con el correr de los meses, el delantero alternó buenas actuaciones con períodos de irregularidad. En el tramo final del último torneo logró mejorar su imagen ante los hinchas, aunque nunca terminó de ganarse un lugar indiscutido.

Desde su llegada disputó 135 partidos, marcó 32 goles, dio 14 asistencias y conquistó dos títulos con la camiseta de River.

¿Podría enfrentar a River en la Copa Sudamericana?

Si la transferencia se concreta, Colidio podría cruzarse con River en la Copa Sudamericana.

Para que eso ocurra, el conjunto de Núñez deberá eliminar a Santa Fe en los octavos de final, mientras que Vasco da Gama tendrá que superar a Olimpia. En ese escenario, ambos equipos se enfrentarían en los cuartos de final del certamen continental.