Último día para la convocatoria para crear la Bandera Oficial de Rafaela

La Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, recuerda que continúa abierta la convocatoria para participar del Concurso para la Creación de la Bandera Oficial de la ciudad.



La iniciativa tiene como objetivo dotar a Rafaela de un símbolo identitario que represente su historia, sus valores, su cultura, su desarrollo y su proyección futura, promoviendo la participación ciudadana en la construcción de los emblemas oficiales de la ciudad.



Podrán participar personas mayores de 18 años nacidas o residentes en Rafaela, de manera individual, así como también instituciones educativas públicas y privadas de todos los niveles. En el caso de las propuestas institucionales, estas deberán surgir de un proceso colaborativo interno y contar con la validación formal de las autoridades del establecimiento. Los menores de edad podrán participar únicamente en el marco de una propuesta institucional.



Cada persona o institución podrá presentar un único proyecto y la participación es totalmente gratuita.



Las inscripciones se realizan mediante un formulario online disponible en el sitio web oficial de la Municipalidad de Rafaela, www.rafaela.gob.ar y permanecerán abiertas hasta el 4 de agosto de 2026.



El diseño ganador será elevado al Concejo Municipal para su tratamiento y eventual declaración como Bandera Oficial de la ciudad.