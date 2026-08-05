La Joaqui pasó por el confesionario de Rosalía

La Joaqui fue una de las invitadas sorpresa del tercer recital que Rosalía brindó este martes en el Arena de Buenos Aires. La cantante participó del tradicional "confesionario" que la artista española realiza durante sus shows y conmovió al público con un mensaje cargado de emoción.

Su aparición se produjo apenas unos días después de que confirmara el final de su relación con Luck Ra, por lo que sus palabras fueron interpretadas por muchos fanáticos como una referencia al reciente quiebre sentimental y a las experiencias amorosas que atravesó.

"Llevo toda mi vida recogiendo perlas, de hecho, me hice un collar. Hace poco conseguí una perla muy pesada y mi cadena no la puede sostener; porque no era una perla mala, era una perla buena", expresó La Joaqui durante su intervención.

El mensaje fue recibido con una fuerte ovación por parte del público presente, mientras que el video del momento rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales.

La participación de la cantante llegó en medio de la repercusión que generó su separación de Luck Ra, anunciada días atrás por ambos a través de un comunicado en sus redes sociales. Desde entonces, la ruptura dio lugar a distintas especulaciones, entre ellas los rumores que vinculaban sentimentalmente al cantante con Tuli Acosta, versiones que la influencer salió a desmentir públicamente.