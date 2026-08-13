Vaca Narvaja cuestionó el alineamiento de Milei con Estados Unidos y advirtió por la soberanía argentina

Sabino Vaca Narvaja cuestionó el alineamiento de Javier Milei con Estados Unidos.

El ex embajador advirtió sobre una posible intromisión estadounidense en decisiones vinculadas con intereses soberanos argentinos.

También cuestionó las presuntas presiones atribuidas al embajador Peter Lamelas sobre una cooperativa patagónica.

Vaca Narvaja destacó la importancia del vínculo económico con China y de la renovación del swap con ese país.

Además, criticó el deterioro de la relación con Brasil pese a su relevancia como principal socio comercial.

El dirigente reclamó una política exterior con mayor autonomía y centrada en los intereses estratégicos de la Argentina.

El ex embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, cuestionó la orientación de la política exterior del Gobierno de Javier Milei y puso el foco en el creciente alineamiento de la Casa Rosada con Estados Unidos. El dirigente sostuvo que algunas declaraciones atribuidas al embajador estadounidense Peter Lamelas podrían representar una intromisión en asuntos vinculados con decisiones soberanas de la Argentina y reclamó una posición más firme por parte de las autoridades nacionales.

Durante una entrevista radial, Vaca Narvaja señaló como uno de los episodios que despertaron preocupación las presuntas presiones ejercidas por Lamelas sobre una cooperativa de la Patagonia a raíz de un proyecto relacionado con el desarrollo de un centro de datos y una eventual cooperación tecnológica con China.

Según el relato del ex embajador, los directivos de la entidad habrían recibido advertencias vinculadas con sus visas y la posibilidad de ingresar a Estados Unidos si avanzaban con determinadas decisiones. Para Vaca Narvaja, el episodio excedería una diferencia comercial o diplomática y debería ser analizado desde la perspectiva de la soberanía nacional.

“La soberanía la definimos los argentinos, no la define otro Estado”, sostuvo el dirigente, quien cuestionó que el Gobierno nacional no hubiera expresado una respuesta suficientemente contundente frente a las declaraciones atribuidas al representante estadounidense.

La crítica se extendió al rumbo general de la política exterior durante la administración de Milei. Vaca Narvaja consideró que el vínculo con Washington adquirió una centralidad que modificó la tradicional estrategia argentina en los organismos internacionales y sostuvo que esa orientación puede limitar la capacidad de decisión propia del país.

Como respaldo de su planteo, mencionó un informe del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales que, según afirmó, registró un acompañamiento cercano al 97% de las posiciones de Estados Unidos por parte de la Argentina durante un período de un año en las votaciones de Naciones Unidas.

A partir de ese dato, el ex embajador formuló una de sus críticas más duras contra el Presidente. “Yo creo que Milei se transformó en un funcionario de Trump”, afirmó, al interpretar que la política exterior argentina quedó excesivamente condicionada por los intereses estratégicos de Washington.

Vaca Narvaja también puso bajo análisis la relación con China y señaló una contradicción entre la retórica inicial del Gobierno y las decisiones adoptadas posteriormente. En particular, destacó la renovación del swap de monedas entre la Argentina y China y su importancia para las reservas del Banco Central.

Según su interpretación, la continuidad de ese acuerdo evidenció que, más allá de las diferencias ideológicas y de las críticas formuladas contra Beijing, la relación económica con China continúa siendo relevante para la estabilidad financiera argentina.

El dirigente sostuvo que una eventual interrupción del mecanismo habría generado consecuencias significativas para las reservas y para la economía nacional. En ese sentido, consideró que la realidad económica obligó al Gobierno a mantener canales de cooperación con un país que había sido objeto de fuertes cuestionamientos durante la campaña electoral y los primeros meses de gestión.

La situación también fue vinculada por Vaca Narvaja con el vínculo entre la Argentina y Brasil. El ex embajador cuestionó el deterioro de la relación bilateral y recordó la importancia de Brasil como principal socio comercial del país.

Desde su perspectiva, la estrategia actual presenta una contradicción difícil de ignorar: mientras la Argentina profundiza su alineamiento político con Estados Unidos, mantiene tensiones con Brasil y China, dos países centrales para el comercio y los intereses económicos nacionales.

Vaca Narvaja consideró que esa combinación puede generar costos para la Argentina y reclamó una política exterior que contemple los intereses propios antes que las preferencias de una potencia determinada.

En ese marco, las controversias alrededor de las declaraciones de Lamelas fueron presentadas como parte de una discusión más amplia sobre el margen de autonomía que debe conservar el país. Para el ex embajador, la Argentina necesita recuperar capacidad de decisión y evitar que sus relaciones internacionales queden condicionadas por las prioridades estratégicas de otros Estados.

La discusión vuelve así sobre uno de los principales dilemas de la política exterior: cómo profundizar alianzas internacionales sin resignar autonomía. Para Vaca Narvaja, el Gobierno de Milei debería revisar ese equilibrio y garantizar que las decisiones vinculadas con la soberanía, la seguridad y los intereses económicos argentinos sean definidas dentro del propio país.