Marley rompió el silencio tras el final de su programa y apuntó contra Nicolás Occhiato

A casi dos meses del levantamiento de El Show del Verano, el ciclo de Luzu TV que compartía con Florencia Peña, Marley se refirió al final del programa y dejó una crítica hacia Nicolás Occhiato, responsable de la señal.

Durante el estreno de la serie de Moria Casán, el conductor habló con un notero de Puro Show (El Trece) y, si bien buscó bajar el tono de las versiones que hablaban de conflictos internos, puso en duda la decisión de levantar el ciclo.

“Es muy probable que Nico se haya apresurado con la decisión, pero son cosas que con el correr del tiempo analizaremos”, sostuvo Marley al ser consultado sobre el final del programa.

Marley negó una pelea con Florencia Peña

El levantamiento de El Show del Verano había generado diferentes versiones sobre un supuesto conflicto entre Marley y Florencia Peña, algo que el conductor negó de manera contundente.

“Es un tema que a la prensa le gusta mucho, pero no es tan complejo como lo pintan. Para nosotros no fue tanto, pasó eso, el programa no se hizo más y nunca nadie se peleó con nadie”, explicó.

En ese sentido, Marley aseguró que su vínculo con la actriz continúa intacto y descartó que el final del programa haya provocado un distanciamiento.

“Yo nunca dejé de hablar con Flor, hablo hasta el día de hoy todos los días. No hubo una pelea ni nada”, afirmó.

Las críticas de Marley al tratamiento de la prensa

El conductor también cuestionó la manera en que algunos medios abordaron el final del ciclo y aseguró que circularon versiones que, según él, no se correspondían con lo ocurrido.

“La vida no pasa solamente por la televisión, sino por la vida real”, reflexionó Marley.

Y agregó: “La vida televisiva no la edito yo. No me gusta forzar las cosas que dice la televisión. Tenía 50 mensajes por día y sacaron notas con cosas que no pasaron o que yo no dije, para que después me llamen para desmentir. Es un círculo que no termina nunca”.

El conductor sostuvo que muchas situaciones que ocurren dentro del mundo del espectáculo no necesariamente necesitan hacerse públicas.

“Me parece que hay cosas que se resuelven internamente con reuniones, no todo tiene que ser público”, explicó.

En esa línea, Marley remarcó que la televisión no representa necesariamente todo lo que sucede en la vida personal de sus protagonistas: “Si no se resuelven las cosas en la tele parece que no las tenés resueltas, y las cosas pasan por fuera de la televisión”.

Así, a casi dos meses del final de El Show del Verano, Marley descartó una pelea con Florencia Peña, cuestionó el tratamiento mediático que recibió la situación y dejó abierta la posibilidad de que Nicolás Occhiato haya tomado demasiado rápido la decisión de levantar el programa.