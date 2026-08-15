La inflación de julio llevará el techo del dólar a casi $1.920 en septiembre

La inflación de julio fue del 2,1% y hará que el techo de la banda cambiaria llegue a unos $1.919,45 durante septiembre.

El mecanismo vigente actualiza los límites del esquema cambiario tomando como referencia la inflación registrada dos meses antes.

El dólar mayorista cerró este jueves en $1.492 y permanece ampliamente por debajo del techo de la banda.

El BCRA redujo su ritmo de compras durante agosto, aunque acumula once ruedas consecutivas con saldo positivo.

Las reservas brutas se mantienen cerca de los US$49.561 millones, pese a los pagos de deuda y las variaciones de valuación.

Las proyecciones del mercado ubican al dólar muy por debajo del techo de la banda durante los próximos meses, aun cuando el límite superior podría acercarse a los $2.000.

El dato de inflación de julio, que alcanzó el 2,1%, tendrá un efecto directo sobre el esquema cambiario vigente y determinará el nuevo recorrido del techo de la banda del dólar oficial durante septiembre. La actualización no será inmediata, sino que comenzará a aplicarse a partir del primer día hábil del próximo mes, de acuerdo con el mecanismo establecido desde comienzos de 2026.

El sistema cambiario establece que los límites superior e inferior de la banda se actualizan en función de la inflación, con un rezago de dos meses. Así, el índice informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) este jueves será el parámetro que definirá cuánto se desplazará el techo durante septiembre.

El esquema vigente reemplazó desde enero al mecanismo que regía hasta diciembre de 2025, cuando el techo de la banda avanzaba 1% mensual y el piso descendía en una proporción equivalente. Desde este año, en cambio, ambos extremos se ajustan tomando como referencia la evolución del IPC.

El techo llegará a $1.879,97 durante la última rueda hábil de agosto. Con la aplicación del 2,1% correspondiente a julio, comenzará a desplazarse durante septiembre hasta alcanzar aproximadamente $1.919,45 hacia el cierre del mes. El piso, en tanto, continuará moviéndose en sentido descendente.

La particularidad del escenario actual es que el dólar mayorista permanece considerablemente alejado del límite superior. Este jueves 13 de agosto terminó en $1.492, mientras que el techo vigente se ubicó alrededor de $1.861. La distancia entre ambas cotizaciones se mantiene así en niveles elevados y muestra que, por el momento, el mercado no está poniendo a prueba el límite establecido por el Banco Central.

La dinámica cambiaria también está marcada por una modificación en el ritmo de acumulación de reservas. Después de varios meses de compras importantes, el Banco Central redujo de manera significativa su intervención durante agosto. En lo que va del mes, el promedio diario de adquisición de divisas se ubica cerca de los US$26 millones, muy por debajo de los US$103 millones registrados en julio, los US$68 millones de junio y los US$137 millones de mayo.

La desaceleración no significa, sin embargo, que la autoridad monetaria haya abandonado su estrategia compradora. El BCRA acumula once ruedas consecutivas con saldo positivo y las compras realizadas durante 2026 alcanzan los US$13.520 millones. La nueva racha comenzó después de la interrupción, hacia fines de julio, de una secuencia de 135 jornadas consecutivas de adquisiciones.

Las reservas internacionales brutas permanecen, pese a las fluctuaciones, en niveles elevados. Recientemente se ubicaron alrededor de los US$49.561 millones, cerca de máximos de los últimos años. El valor del oro contribuyó a sostener el stock, aunque la posición continúa expuesta a los pagos de deuda y a las variaciones en la valuación de los activos que componen las reservas.

Mientras tanto, el mercado mayorista parece haber establecido una referencia informal alrededor de los $1.500. Cuando la cotización se aproxima a ese nivel, la oferta privada de divisas aumenta y dificulta una escalada sostenida. La liquidación del sector agroexportador y operaciones financieras vinculadas con emisiones de deuda corporativa contribuyen a ampliar la disponibilidad de dólares.

A ese flujo se suma la estrategia oficial destinada a ofrecer alternativas de cobertura fuera del mercado spot. El Tesoro colocó títulos vinculados al dólar y el Banco Central intervino en instrumentos dólar linked y futuros para moderar las expectativas de una eventual depreciación. El objetivo es reducir la presión inmediata sobre el mercado oficial y evitar que la demanda de cobertura empuje al tipo de cambio hacia el techo de la banda.

El equilibrio, de todos modos, tiene costos y desafíos. Un menor nivel de compras del Banco Central también significa una menor inyección de pesos derivada de la adquisición de divisas. En un contexto de liquidez más restringida y tasas de interés relevantes, la política cambiaria queda estrechamente relacionada con la administración monetaria y financiera.

Las proyecciones hacia adelante muestran que el techo podría continuar acercándose a los $2.000. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado proyectó una inflación de 1,8% para agosto y septiembre. Si esas estimaciones se cumplen, el límite superior podría aproximarse a $1.952 hacia fines de octubre y alcanzar cerca de $1.987 durante noviembre.

Sin embargo, ese recorrido potencial no significa que el mercado espere un dólar cercano a esos valores. Las estimaciones ubican al mayorista en torno de $1.512 durante agosto y $1.546 en septiembre, mientras que para octubre y noviembre se proyectan valores de $1.577 y $1.618.

La diferencia entre el techo formal y las expectativas de cotización muestra uno de los principales rasgos del escenario actual: la banda ofrece un margen de fluctuación considerablemente mayor al que, por ahora, los operadores consideran necesario utilizar. El Gobierno busca mantener al dólar como una de las anclas del proceso de desinflación, mientras el Banco Central intenta recomponer reservas sin generar una presión cambiaria que obligue a modificar ese equilibrio.

El desafío será sostener esa combinación durante los próximos meses. Si la inflación continúa desacelerándose, el techo avanzará a un ritmo menor. Pero si el tipo de cambio permanece muy por debajo de la banda y las compras oficiales siguen perdiendo intensidad, la discusión volverá a concentrarse en cuánto tiempo puede mantenerse el actual equilibrio entre estabilidad cambiaria, acumulación de reservas y evolución de los precios.