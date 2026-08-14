Marta Fort contó que tuvo el trabajo que siempre soñó y sorprendió a Mario Pergolini

Marta Fort fue una de las invitadas de Otro día perdido (eltrece), el programa conducido por Mario Pergolini, y durante la entrevista sorprendió al revelar un aspecto desconocido de su vida.

La hija de Ricardo Fort contó que en el pasado trabajó como cajera en un supermercado Día, una experiencia que, según explicó, siempre había querido vivir por una particular razón vinculada a su infancia.

“Fui cajera de Día”, contó Marta ante la sorpresa de Pergolini.

La joven recordó que durante su niñez solía jugar con una caja registradora de Barbie, por lo que tenía curiosidad por experimentar ese trabajo en la vida real.

La insólita anécdota de Marta Fort con una botella de aceite de oliva

Durante la conversación, Fort también compartió una situación que protagonizó mientras trabajaba en el supermercado y que le permitió descubrir cuánto costaban algunos productos.

“Ahí me di cuenta de lo caro que es el aceite de oliva”, comentó entre risas.

Luego relató que, en una oportunidad, una clienta intentó llevarse una botella de aceite sin pagar. Marta aseguró que había visto cómo la mujer escondía el producto dentro de una bolsa.

“Le dije: ‘Usted se lo robó’”, recordó.

Según contó, después le pidió que mostrara lo que llevaba y comprobó que efectivamente tenía la botella de aceite de oliva entre sus pertenencias.

La historia sorprendió a los integrantes del programa, especialmente porque se trata de una experiencia laboral que contrasta con la imagen pública de Marta Fort, quien creció rodeada del lujo y la exposición mediática por pertenecer a la familia del empresario y chocolatero Ricardo Fort.

Su relato mostró así una faceta poco conocida de su vida y una experiencia laboral que, lejos de la televisión y las redes sociales, le permitió conocer de primera mano la rutina detrás de una caja de supermercado.