El empleo privado volvió a caer y los salarios perdieron poder de compra por segundo mes consecutivo

El empleo privado registrado cayó en mayo en 9.059 puestos y acumuló una pérdida interanual de 135.438 empleos.

El crecimiento del monotributo moderó la caída formal, pero no alcanzó para compensar la destrucción de puestos asalariados.

La industria manufacturera fue el sector que más empleo perdió durante el último año, con más de 52.000 puestos menos.

En junio, el salario real privado volvió a caer 0,9% y acumuló dos meses consecutivos de retroceso.

Textiles, Metalúrgicos, Comercio y Calzado estuvieron entre los convenios con mayores pérdidas de poder adquisitivo.

Las diferencias salariales entre provincias evidencian una fuerte disparidad regional según la actividad y la estructura productiva.

El mercado laboral argentino volvió a mostrar señales de debilidad durante mayo, con una nueva pérdida de empleos privados registrados y un deterioro posterior del salario real. De acuerdo con los datos desestacionalizados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), difundidos por la Secretaría de Trabajo, el empleo asalariado privado registrado retrocedió en 9.059 puestos, equivalente a una baja del 0,15%.

La reducción fue parcialmente compensada por otros segmentos del mercado laboral. El empleo público sumó 736 trabajadores, mientras que el personal registrado en casas particulares aumentó en 1.352 personas. También creció el universo de monotributistas, con 2.676 nuevas inscripciones, aunque la expansión de este régimen no alcanzó para absorber la totalidad de los puestos privados destruidos. En cambio, los trabajadores autónomos disminuyeron en 3.059 casos.

La comparación interanual permite dimensionar la persistencia del problema. En los últimos doce meses, el empleo privado registrado perdió 135.438 puestos, una caída del 2,16%. El empleo público, en tanto, se redujo en 16.701 puestos, equivalente al 0,49%, mientras que el trabajo en casas particulares aumentó en 6.319 registros. Durante el mismo período, el monotributo incorporó 42.672 personas y el monotributo social sumó otras 2.967.

El crecimiento del régimen simplificado aparece así como uno de los principales factores que moderaron estadísticamente la caída del empleo formal, aunque sin compensarla. Los datos muestran que una parte de los trabajadores que salieron del empleo asalariado pudo haber migrado hacia modalidades diferentes, pero el volumen de altas en el monotributo no llegó a cubrir siquiera la mitad de los puestos privados perdidos.

El comportamiento sectorial tampoco fue uniforme. La industria manufacturera encabezó la destrucción de empleo, con 52.341 puestos menos en el último año, seguida por Comercio, con una reducción de 39.154. También registraron retrocesos importantes Transporte, almacenamiento y comunicaciones, con 13.915 puestos menos, e Intermediación financiera, con una caída de 6.924 trabajadores.

En conjunto, esas cuatro actividades concentran cerca de la mitad del empleo asalariado privado registrado, por lo que su evolución tiene un peso considerable sobre el comportamiento general del mercado laboral. En contrapartida, Agricultura, ganadería y silvicultura y Explotación de minas y canteras comenzaron a mostrar alguna recuperación desde febrero, aunque todavía no lograron revertir completamente las pérdidas acumuladas.

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la reducción del empleo privado registrado alcanza los 241.176 puestos. En el sector público la caída acumulada es de 79.865 empleos, mientras que en casas particulares se perdieron 16.324. En contraste, el monotributo incorporó 160.573 nuevos inscriptos desde el comienzo del Gobierno.

Los datos disponibles para junio tampoco anticiparon una recuperación. Según la Encuesta de Indicadores Laborales, el empleo privado registrado en empresas de diez o más trabajadores volvió a caer 0,1% mensual. La contracción fue del 0,2% en el interior y del 0,1% en el Gran Buenos Aires.

A la fragilidad del empleo se sumó el deterioro de los ingresos. El salario real promedio del empleo registrado privado disminuyó 0,9% en junio, después de haber caído 2,9% en mayo. Fue el segundo retroceso mensual consecutivo y dejó al poder adquisitivo 0,6% por debajo del nivel de noviembre de 2023.

La pérdida ocurrió pese a una inflación más moderada, porque las remuneraciones nominales redujeron su ritmo de crecimiento con mayor velocidad. La evolución de los convenios también mostró diferencias marcadas: mientras Encargados de edificio, Camioneros, Construcción y Farmacia lograron mejoras reales, Textiles, Metalúrgicos, Comercio y Calzado registraron fuertes pérdidas de poder adquisitivo.

El escenario también presenta una importante brecha territorial. En algunos convenios, las diferencias salariales entre provincias pueden multiplicar varias veces el ingreso de un trabajador respecto de otra jurisdicción. Así, el mercado laboral atraviesa una etapa marcada simultáneamente por menor empleo privado, pérdida de salario real y una creciente heterogeneidad entre sectores y regiones.