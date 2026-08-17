Cristiano Ronaldo rompió el silencio y habló de su retiro

Cristiano Ronaldo sorprendió al mundo del fútbol al revelar que su carrera profesional podría estar entrando en su etapa final. En una entrevista con la revista Vogue, realizada en el marco de su reciente casamiento con Georgina Rodríguez, el delantero portugués habló sobre sus planes a futuro y anticipó cuándo podría ponerle punto final a su trayectoria.

“Probablemente este sea mi último año de fútbol y quiero dejar un legado espectacular”, afirmó el atacante, dejando en claro que atraviesa los últimos meses de una carrera que lleva más de dos décadas en la elite.

El portugués también reconoció que ya piensa en su vida después del retiro y que tiene varios proyectos para ocupar el tiempo que actualmente dedica al fútbol. “Tengo mi futuro totalmente trazado; tengo tantas cosas para mantenerme ocupado que decirte una sola es difícil”, explicó.

Cómo imagina Cristiano Ronaldo su vida después del fútbol

Consciente de que el retiro implicará un cambio importante en su rutina, Ronaldo admitió que el fútbol podría dejar un vacío difícil de llenar y que será necesario encontrar nuevas actividades.

“El fútbol podría dejar un gran vacío, por eso tenés que llenar tu tiempo de varias maneras, no solo de una”, sostuvo el portugués.

Entre sus planes aparecen algunas de sus actividades favoritas: viajar, disfrutar del pádel y compartir más tiempo con su entorno, además de aprovechar todo lo construido durante su extensa carrera.

“Quiero divertirme más, viajar, mirar y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando de lo que he ganado, de lo que hemos ganado”, agregó.

Al repasar el esfuerzo que realizó para mantenerse durante tantos años en el máximo nivel, Ronaldo resumió su carrera con una frase contundente: “Después de todo, han sido 25 años con mucho sacrificio”.

Los números que dejó la carrera de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo construyó una de las carreras más exitosas de la historia del fútbol. A lo largo de su trayectoria consiguió 35 títulos oficiales, entre los que se destacan cinco Champions League, la Eurocopa 2016 y dos ediciones de la UEFA Nations League con Portugal.

En el plano individual, el portugués ganó cinco Balones de Oro y cuatro Botas de Oro, además de convertirse en el máximo goleador histórico del fútbol mundial en partidos oficiales.

Actualmente, Ronaldo continúa jugando en Al-Nassr, de la Liga Profesional Saudí, club al que llegó a comienzos de 2023 y con el que mantiene su vigencia goleadora.

A sus 41 años, el capitán de Portugal sigue compitiendo al máximo nivel, aunque su propia declaración marca el comienzo de la cuenta regresiva para el final de una carrera que transformó la historia del fútbol.