Camila Homs compartió las fotos del cumpleaños de Bautista y los comentarios apuntaron contra Rodrigo De Paul

Camila Homs celebró los 5 años de Bautista con una fiesta de temática futbolera y compartió en redes sociales las imágenes del festejo. El hijo de la modelo y Rodrigo De Paul tuvo una celebración ambientada con los colores de la Selección argentina, con juegos, actividades y detalles vinculados al fútbol.

Para la ocasión, los chicos invitados recibieron remeras con la frase “Vamos Argentina” y pudieron personalizar sus propias pelotas. También hubo cámaras saltarinas, juegos y distintas propuestas de entretenimiento.

Uno de los momentos más llamativos del festejo fue una actividad en la que los niños pudieron bailar y sacarse fotos junto a personas disfrazadas de Lionel Messi y Dibu Martínez.

Camila compartió varias imágenes y videos de la celebración y acompañó la publicación con un emotivo mensaje para su hijo: “Tu felicidad es la mía, hijito. Sos completamente TODO lo que soñé”.

“Gracias a todos los que hicieron de su día un recuerdo inolvidable”, agregó la modelo, quien además agradeció a los distintos emprendimientos y proveedores que participaron de la fiesta, entre ellos los encargados de la organización, decoración, torta, souvenirs, fotografía y juegos.

Los comentarios sobre Rodrigo De Paul

La publicación de Camila Homs rápidamente recibió miles de reacciones. Entre los mensajes de sus seguidores, varios hicieron referencia a Rodrigo De Paul, quien actualmente está en pareja con Tini Stoessel.

“Cuando papá faltó, mamá sobró. Qué terrible mujer, la admiro. Ella asombra en verdad como madre, mujer y ejemplo de lo terrible que le pasó, ella lo transformó. Hermosa Cami, vos con tus bebés, madraza”, escribió una de las usuarias.

Otra seguidora destacó el rol de la modelo y comentó: “Camila es una madre increíble, hace el papel de padre y madre, intachable”.

También aparecieron mensajes relacionados con la vida sentimental del futbolista. “Se ve que el padre anda gastando en su boda con la Tati, qué buena madre sos Cami”, escribió una seguidora.

“Yo siempre del lado de Cami. Una súper mamá presente con sus tres bendiciones. Sos lo más”, expresó otra persona.

En la misma línea, otro comentario cuestionó a los padres que forman nuevas familias: “Esta es la prueba que las mamás siempre estarán presentes en todos los cumples, cuando se enferman, cuando egresan, pero los papás siempre estarán ausentes porque forman otra familia y se enfocan en sus nuevos hijos”.

Camila Homs y Rodrigo De Paul, padres de dos hijos

Camila Homs y Rodrigo De Paul son padres de Francesca y Bautista. Luego de su separación, ambos reconstruyeron sus vidas sentimentales.

El futbolista comenzó una relación con Tini Stoessel, mientras que Camila Homs posteriormente tuvo una hija junto al futbolista José Sosa.

A pesar de sus nuevas relaciones, ambos mantienen el vínculo como padres de sus dos hijos en común.