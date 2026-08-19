Boca fue una aplanadora en Paraguay

Boca tuvo una noche contundente en Paraguay. En el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el Xeneize goleó 4-0 a Deportivo Recoleta en el estadio Defensores del Chaco y cerró la serie con un contundente 7-1 en el resultado global.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena salió decidido a liquidar la clasificación desde el comienzo y terminó imponiendo su jerarquía. Santiago Ascacibar, Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco marcaron los goles del equipo argentino, que ahora enfrentará a São Paulo en los cuartos de final.

Boca golpeó dos veces antes del descanso

La lluvia fue protagonista durante buena parte del encuentro y dejó un campo de juego rápido en el Defensores del Chaco. Deportivo Recoleta intentó aprovechar esas condiciones para salir en busca del resultado que necesitaba, pero Boca respondió con solidez defensiva.

Con el correr de los minutos, el Xeneize comenzó a controlar la pelota y encontró espacios para lastimar. Sebastián Villa fue uno de los principales argumentos ofensivos, mientras que Milton Delgado también probó con remates desde afuera del área.

El primer golpe llegó a los 30 minutos. Luego de un centro preciso, Santiago Ascacibar apareció sin marca dentro del área y conectó un cabezazo certero para establecer el 1-0.

Recoleta intentó reaccionar, pero Boca volvió a marcar antes del entretiempo. A los 43 minutos, después de una serie de rebotes cerca del área, Sebastián Villa tomó la pelota de volea y sacó un potente remate que se convirtió en el 2-0.

Con esa ventaja, Boca se fue al vestuario con prácticamente toda la serie sentenciada.

Merentiel y Velasco completaron la goleada

El segundo tiempo mantuvo la misma tendencia. Boca continuó manejando el partido y rápidamente amplió la diferencia.

Apenas habían transcurrido seis minutos, cuando Miguel Merentiel recibió dentro del área y definió con precisión para marcar el 3-0. El delantero aprovechó una buena combinación ofensiva y dejó al conjunto paraguayo sin margen para reaccionar.

Con el resultado prácticamente definido, el cuerpo técnico comenzó a mover el banco y a administrar el esfuerzo de sus futbolistas. En ese tramo ingresaron Enner Valencia y Facundo Herrera, quienes hicieron su debut, además de Camilo Rey Domenech, Kevin Zenón y Alan Velasco.

Boca, sin embargo, no bajó la intensidad y continuó buscando otro gol. La recompensa llegó sobre el final, cuando Alan Velasco protagonizó una gran definición para establecer el 4-0 definitivo.

Boca ya piensa en São Paulo

Con la goleada en Paraguay, el Xeneize cerró una serie prácticamente perfecta y avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana con un global de 7-1.

El próximo desafío será mucho más exigente: São Paulo será el rival de Boca en la siguiente instancia. Después de una contundente actuación ante Deportivo Recoleta, el equipo argentino buscará mantener este nivel para continuar avanzando en el certamen continental.