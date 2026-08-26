Balón de Oro 2026: quiénes son los principales candidatos a quedarse con el premio

La 70.ª edición del Balón de Oro se celebrará dentro de un mes y promete ser una de las más abiertas de los últimos años. A diferencia de temporadas anteriores, no aparece un candidato indiscutido para quedarse con el máximo premio individual del fútbol.

La ceremonia tendrá lugar en Londres y reunirá a los principales futbolistas de la temporada 2025/26. En esta edición, además, habrá varios factores que podrían inclinar la balanza en una elección que se presenta más pareja que nunca.

Los principales candidatos al Balón de Oro 2026

La alianza entre la UEFA y France Football establece los criterios que deberán considerar los integrantes del jurado. El período de evaluación comprende del 1 de agosto de 2025 al 31 de julio de 2026.

Entre los aspectos centrales estarán el rendimiento individual, los logros colectivos y el comportamiento dentro del campo, incluido el Fair Play.

Uno de los nombres que aparece con mayor fuerza es Harry Kane. El delantero inglés tuvo una temporada sobresaliente con Bayern Múnich y la selección de Inglaterra, con más de 60 goles entre ambos equipos. Además, conquistó la Bundesliga y la Copa de Alemania.

Su recorrido internacional también suma argumentos: Inglaterra terminó tercera en el Mundial, aunque la eliminación en las semifinales de la Champions League podría jugar en su contra frente a otros candidatos.

Michael Olise, otro candidato del Bayern

Otro futbolista del Bayern Múnich que se metió de lleno en la discusión es Michael Olise.

El francés cerró una temporada de enorme nivel y registró 22 goles y 28 asistencias, números que lo colocan entre los jugadores ofensivos más destacados del período.

Si bien Ousmane Dembélé volvió a conquistar títulos importantes, Olise logró números individuales superiores y buscará quedarse con el premio que actualmente pertenece al delantero del PSG.

El Mundial puede cambiar la carrera por el premio

La Copa del Mundo aparece como uno de los factores que podrían resultar determinantes en la elección.

En ese contexto, Rodri podría volver a meterse en la pelea. El mediocampista fue elegido como mejor futbolista del Mundial, una actuación que podría potenciar su candidatura después de una temporada irregular con el Manchester City.

Otro nombre imposible de descartar es Lamine Yamal. El español llega nuevamente como uno de los grandes protagonistas del fútbol mundial y, por su edad y rendimiento, continúa siendo uno de los favoritos de cara a la gala.

Kvaratskhelia y una Champions inolvidable

Khvicha Kvaratskhelia también tiene argumentos para soñar con el premio. El extremo georgiano no pudo disputar el Mundial, pero protagonizó una temporada extraordinaria en la Champions League.

Con 10 goles y 6 asistencias, fue una de las grandes figuras del torneo y resultó clave para que el París Saint-Germain volviera a conquistar el máximo trofeo europeo.

El conjunto francés logró, además, convertirse junto con el Real Madrid en uno de los pocos clubes capaces de ganar dos ediciones consecutivas de la Champions League desde las reformas de 1990.

Por eso, aunque la ausencia del Mundial puede ser un punto en contra, su rendimiento europeo lo mantiene entre los nombres a seguir.

Cómo se elige al ganador del Balón de Oro

El jurado conformado bajo la alianza entre UEFA y France Football recibirá una lista de hasta 30 futbolistas nominados.

Cada integrante deberá seleccionar a sus 10 favoritos y ordenarlos según sus preferencias. El jugador ubicado en el primer lugar recibirá 15 puntos, mientras que los siguientes obtendrán una cantidad decreciente.

La elección tendrá en cuenta principalmente el rendimiento individual, los resultados colectivos y el comportamiento deportivo, aunque la valoración de cada integrante del jurado también tendrá un peso importante.

Por eso, con una lista de candidatos tan pareja, cada voto puede resultar determinante para definir al sucesor de Ousmane Dembélé.

El Balón de Oro vuelve a Londres

La ceremonia de este año tendrá un condimento especial: el Balón de Oro será entregado en Londres.

La elección de la ciudad responde al homenaje a Stanley Matthews, quien fue el primer ganador del premio hace 70 años.

La edición 2026 aparece así como una de las más atractivas de los últimos tiempos. Sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo como protagonistas de la pelea, el fútbol mundial se prepara para conocer quién será el nuevo gran referente de una generación que busca tomar definitivamente el lugar de las dos máximas figuras de las últimas décadas.