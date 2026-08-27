Renunció el representante argentino ante el GAFI y continuará como asesor del Ministerio de Justicia

Agustín Flah renunció como representante argentino ante el GAFI después de cuatro meses en el cargo.

El ex funcionario continuará vinculado al Ministerio de Justicia como asesor.

Flah encabezó la delegación argentina durante la reunión plenaria del organismo realizada en París.

La representación ante el GAFI requiere coordinación permanente con la Unidad de Información Financiera.

Argentina integra el GAFI como miembro pleno desde el año 2000.

La salida se produce en un contexto de elevada rotación de funcionarios dentro de la administración nacional.

El representante argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Agustín Flah, presentó este miércoles su renuncia al cargo que ocupaba desde marzo y dejará de ejercer la representación del país ante el principal organismo internacional dedicado a establecer estándares contra el lavado de activos y otras amenazas al sistema financiero. Sin embargo, su salida de la función específica no implicará un alejamiento completo de la administración nacional, ya que continuará vinculado al Ministerio de Justicia como asesor.

Flah había llegado al Gobierno poco después de la asunción de Juan Bautista Mahiques al frente de la cartera de Justicia. Su designación había cobrado especial relevancia debido a la responsabilidad de representar a la Argentina ante un organismo cuya actividad exige coordinación permanente con distintas áreas del Estado, especialmente con la Unidad de Información Financiera (UIF).

El propio funcionario buscó despejar las dudas que surgieron alrededor de su renuncia. En un mensaje publicado en redes sociales, explicó que después de más de 25 años de trayectoria profesional vinculada con la prevención del lavado de activos continuará desarrollando esa tarea y permanecerá relacionado con el Ministerio de Justicia en calidad de asesor.

Durante los cuatro meses que permaneció al frente de la representación argentina, uno de los principales compromisos fue participar de la reunión plenaria del GAFI realizada en París a mediados de junio. En aquella oportunidad encabezó la delegación nacional, acompañado por representantes de la UIF, para participar de las deliberaciones sobre los principales riesgos para la integridad del sistema financiero internacional.

El abogado, graduado en la Universidad de Buenos Aires y con una maestría en Derecho obtenida con honores en la London School of Economics, también había sido propuesto para formar parte del Subgrupo de Revisión para las Américas del Grupo de Cooperación y Revisión Internacional del GAFI. Sin embargo, esa posibilidad finalmente no llegó a concretarse.

Alrededor de su salida surgieron distintas interpretaciones. La explicación oficial sostiene que Flah continuará trabajando junto a Mahiques desde un rol de asesoramiento. Paralelamente, también circuló la versión de que existirían diferencias salariales que habrían influido en su decisión de abandonar la representación ante el organismo internacional y retomar su actividad privada.

La salida se produce además en un contexto de cambios frecuentes dentro de la estructura encargada de combatir el lavado de activos. La UIF, organismo con el que la representación argentina ante el GAFI debe mantener una coordinación constante, tuvo tres titulares durante la gestión de Javier Milei. Actualmente, la conducción está a cargo de Matías Álvarez, quien reemplazó a Paul Starc, que había asumido después de Ignacio Yacobucci.

El GAFI fue creado en 1989 por iniciativa de los países que integraban el G-7 y tiene como misión establecer estándares internacionales para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. La organización reúne actualmente a jurisdicciones y organismos regionales, además de contar con miembros asociados y entidades observadoras.

Argentina forma parte del organismo como miembro pleno desde 2000, por lo que la representación nacional adquiere particular importancia frente a las evaluaciones y compromisos internacionales que debe afrontar el país en materia de prevención financiera.

La renuncia también generó cuestionamientos de especialistas que consideran fundamental que quienes ocupen esa representación conozcan tanto los estándares internacionales como las prioridades nacionales. Desde esa perspectiva, se planteó la necesidad de que el próximo representante pueda articular las exigencias del organismo con las políticas definidas por el Gobierno.

La dimisión de Flah se suma, finalmente, a un escenario caracterizado por una elevada rotación de funcionarios en la administración nacional. El número de salidas acumuladas durante la gestión libertaria ya superó las 274, según relevamientos mencionados en torno a los cambios registrados en el Gobierno.