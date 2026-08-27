Las Leonas van por la final del Mundial de Hockey ante Australia

Las Leonas están a un paso de la gran final del Mundial de Hockey 2026. El seleccionado argentino femenino enfrentará este jueves a Australia desde las 15.30 (hora argentina) por una de las semifinales del certamen. El encuentro se disputará en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara llega invicto a esta instancia y buscará dar otro paso hacia el título. Si consigue una victoria, avanzará a la final; en caso de perder, deberá disputar el partido por el tercer puesto.

El camino de Las Leonas hasta las semifinales

La Selección Argentina tuvo un sólido desempeño durante las distintas etapas del Mundial. En la primera ronda integró el Grupo B, donde derrotó 3-2 a Alemania y 2-0 a Escocia, además de empatar 1-1 frente a Estados Unidos.

Estos resultados le permitieron avanzar a la segunda fase, en la que enfrentó a España y Bélgica, además de arrastrar el resultado obtenido ante Alemania.

Las Leonas vencieron 3-0 a España y empataron frente a Bélgica. De esta manera, finalizaron como líderes del Grupo F y aseguraron su lugar entre los cuatro mejores equipos del torneo.

La otra semifinal femenina estará protagonizada por Países Bajos y Bélgica.

Cómo llega Australia

Australia también tuvo un buen recorrido en el Mundial. En la primera fase terminó segunda del Grupo A, por detrás de Países Bajos. Su campaña incluyó una victoria 2-0 ante Japón, una derrota 4-2 frente a las neerlandesas y un empate 4-4 contra Chile.

En la segunda ronda volvió a finalizar en el segundo puesto. Empató 1-1 con China y 0-0 ante India, resultados que le alcanzaron para clasificarse a las semifinales.

Ahora buscará dar el golpe ante una Argentina que todavía no perdió en el certamen.

Cuándo juegan Las Leonas vs. Australia

Partido: Argentina vs. Australia.

Instancia: semifinal del Mundial de Hockey 2026.

Día: jueves 27 de agosto.

Hora: 15.30 de Argentina.

Estadio: Belfius Hockey Arena, Wavre, Bélgica.

El cronograma de semifinales del Mundial de Hockey 2026

Rama femenina

Países Bajos vs. Bélgica: jueves 27 de agosto, a las 13, en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen.

Argentina vs. Australia: jueves 27 de agosto, a las 15.30, en el Belfius Hockey Arena de Wavre.

Rama masculina

Los Leones también alcanzaron las semifinales y tendrán su partido el viernes.

Países Bajos vs. España: viernes 28 de agosto, a las 13.

Alemania vs. Argentina: viernes 28 de agosto, a las 15.30.

El conjunto dirigido por Lucas Rey terminó segundo tanto en el Grupo A como en el Grupo E de la segunda fase y se medirá con Alemania por un lugar en la final.

Dónde ver Las Leonas vs. Australia

El partido de Las Leonas podrá verse en vivo por ESPN y mediante streaming a través de Disney+ Premium, plataforma que transmite todos los encuentros del Mundial.

Además, los usuarios de Flow, Telecentro Play y DGO podrán acceder a la señal deportiva a través de sus respectivos servicios.

Las opciones para ver el partido son:

ESPN.

Disney+ Premium.

Flow.

Telecentro Play.

DGO.

La probable formación de Las Leonas

Cristina Cosentino; Sofía Toccalino, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Sofía Cairo; Agostina Alonso, Eugenia Trinchinetti, Juana Castellaro; María José Granatto, Julieta Jankunas y Zoe Díaz. DT: Fernando Ferrara.

La posible formación de Australia

Aleisha Power; Claire Colwill, Karri Somerville, Tatum Stewart, Kaitlin Nobbs; Amy Lawton, Stephanie Kershaw, Greta Hayes; Grace Stewart, Alice Arnott y Makayla Jones. DT: Katrina Powell.