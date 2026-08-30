La investigación sobre María Soledad Calle suma viajes, propiedades y el contrato con USEM bajo la lupa judicial

La causa investiga el contrato entre la UOM y la empresa USEM por presunta administración fraudulenta.

María Soledad Calle rechazó las acusaciones y sostuvo que es víctima de una disputa sindical.

Los denunciantes incorporaron registros de 114 viajes internacionales realizados entre 2010 y 2026.

La investigación también abarca propiedades, un vehículo de alta gama y otros bienes registrados a su nombre.

El juez Julián Ercolini ordenó medidas de prueba sobre el convenio firmado en 2023.

La intervención de la UOM suspendió preventivamente los contratos con USEM y puso en marcha una auditoría sobre las cuentas del sindicato.

La causa judicial que investiga la presunta administración fraudulenta de fondos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) incorporó en los últimos días nuevos elementos sobre la situación patrimonial y los movimientos internacionales de María Soledad Calle, empresaria, militante de La Cámpora y accionista de la firma USEM, señalada junto al sindicalista Abel Furlán en el expediente que tramita en la Justicia Federal.

El caso adquirió mayor visibilidad tras conocerse que Calle figura como compradora del departamento ubicado debajo del domicilio de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en San José 1111, por un valor declarado cercano a los USD 189.000. Ese dato motivó una ampliación de la denuncia impulsada por dirigentes opositores a Furlán dentro de la UOM, quienes solicitaron nuevas medidas de prueba para profundizar la investigación patrimonial.

Calle rechazó las acusaciones y sostuvo que es víctima de una disputa sindical. Afirmó que no ocupa cargos en la UOM ni trabaja para USEM, y aseguró que la controversia responde a una interna de poder que la convirtió en blanco de cuestionamientos.

La investigación tiene su origen en una denuncia presentada por Ángel Derosso y otros integrantes de la Agrupación Metalúrgica 25 de Febrero Azucena Villaflor, quienes cuestionaron el contrato firmado en febrero de 2023 entre la UOM y USEM, empresa vinculada a dirigentes cercanos a La Cámpora.

Según la presentación judicial, ese convenio otorgaba a USEM la administración del 80% de los aportes sindicales provenientes de alrededor de 200.000 afiliados, además de facultades para operar cuentas bancarias del gremio, ejecutar pagos y administrar recursos económicos. El contrato contemplaba honorarios equivalentes al 0,5% de toda la recaudación por cuota sindical y establecía una vigencia de diez años, con cláusulas que, según los denunciantes, limitaban la posibilidad del sindicato de rescindir el acuerdo.

Los opositores sostienen que esa estructura generaba una relación incompatible entre quienes administraban los fondos y quienes tenían intereses en la empresa contratada. En ese contexto, señalaron que Calle era accionista de USEM junto a Adalberto Raúl Braconi y remarcaron su cercanía con Furlán, un vínculo que consideran relevante para determinar el verdadero alcance de su participación en las decisiones financieras.

La causa avanzó luego de que el juez federal Julián Ercolini ordenara allanamientos en la sede nacional de la UOM, tras un requerimiento del fiscal Eduardo Taiano para investigar las condiciones en que se celebró el contrato con USEM.

Mientras el expediente avanzaba, los denunciantes incorporaron un relevamiento de los movimientos migratorios de Calle. Según la documentación presentada, registró 114 viajes internacionales entre 2010 y junio de 2026, con destinos frecuentes a Uruguay, Brasil, España, Estados Unidos, Francia y México.

El análisis destaca que 80 de esos viajes se concentraron entre 2023 y 2026. Solo en 2024 quedaron registrados 25 desplazamientos internacionales, el mayor número del período, con ingresos y egresos hacia Alemania, España, Brasil, Estados Unidos, Turquía, Colombia, Panamá, Holanda y Uruguay. En 2025 se contabilizaron otros 24 viajes, incluido un episodio singular con dos cruces hacia Uruguay en una misma jornada.

A partir de esos registros, los denunciantes solicitaron que la Dirección Nacional de Migraciones remita el detalle completo de los movimientos migratorios para contrastarlos con fechas vinculadas a transferencias, pagos y la ejecución del contrato bajo investigación.

La ampliación del expediente también incorporó información sobre otros bienes registrados a nombre de Calle. Además del departamento de San José 1111 y de un automóvil BMW M135 X Drive valuado en torno a los USD 70.000, figuran dos propiedades en Campana: una ubicada sobre la calle Belgrano y otra en un country de esa ciudad bonaerense.

En paralelo, la intervención judicial de la seccional Zárate-Campana produjo cambios administrativos de impacto. El interventor Alberto Biglieri, designado por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo tras detectarse irregularidades electorales, desvinculó a Calle pocos días después de asumir y dispuso una auditoría sobre las cuentas del sindicato.

Como parte de esas medidas, también suspendió de manera preventiva los contratos celebrados con USEM que involucraban tanto fondos sindicales como recursos de la obra social metalúrgica, una decisión que posteriormente fue respaldada por la Cámara del Trabajo mientras la investigación judicial continúa incorporando nuevas pruebas.