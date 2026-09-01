La nueva generación Messi: Thiago se destaca en Inter Miami y va detrás de la huella de Lionel

El apellido Messi empieza a escribir un nuevo capítulo en el fútbol de Estados Unidos. Thiago Messi, el hijo mayor de Lionel Messi, continúa su formación en las divisiones juveniles del Inter Miami, club al que llegó junto con su familia en 2023, tras la mudanza a Norteamérica.

A sus 13 años, el adolescente se desempeña principalmente como mediocampista central, una posición diferente a la que ocupó su padre durante gran parte de su carrera. El propio Lionel Messi explicó en distintas oportunidades que su hijo tiene un estilo de juego más relacionado con la organización y la distribución.

“Es más pensante, más organizador, más medio”, había señalado el capitán del Inter Miami al describir las características futbolísticas de Thiago.

La formación de Thiago Messi

El mayor de los hijos de Lionel Messi comenzó su formación futbolística durante la etapa de su padre en Barcelona. Entre 2016 y 2019 pasó por la Barça Escola, mientras que posteriormente continuó su desarrollo en las inferiores del París Saint-Germain, durante los años en los que la familia vivió en Francia.

Desde 2023, su formación continúa en Estados Unidos, donde integra las categorías juveniles del Inter Miami y empieza a ganar protagonismo con actuaciones destacadas.

Messi despejó los rumores sobre su futuro

En los últimos meses habían surgido versiones que vinculaban a Thiago con un posible regreso a España para incorporarse a La Masía, la reconocida cantera del Barcelona.

Sin embargo, los rumores fueron descartados por el propio Lionel Messi. Durante la previa de un partido de la Leagues Cup, el periodista Bruno Vain le preguntó al futbolista si su hijo tenía pensado trasladarse a España.

La respuesta de Messi fue contundente: “Naaa”.

De esta manera, todo indica que Thiago continuará su desarrollo en las categorías juveniles del Inter Miami, sin abandonar por el momento el proyecto que comenzó junto a su familia en Estados Unidos.

Mateo y Ciro también disfrutan del fútbol

Thiago no es el único de los hijos de Messi que tiene una relación cercana con el fútbol. Mateo, de 11 años, y Ciro, de 8, también disfrutan de jugar a la pelota y acompañan de cerca la carrera de su padre.

El propio Lionel Messi contó en alguna oportunidad cómo viven sus hijos su vínculo con este deporte: “Están todo el día con la pelota, disfrutan de jugar”.

Mientras Lionel Messi continúa escribiendo las últimas páginas de una carrera histórica, Thiago empieza a construir su propio camino dentro del fútbol, aunque todavía lejos de las exigencias y comparaciones que acompañaron durante años al apellido más famoso de su familia.