La Laguna Setúbal se prepara para recibir a los mejores navegantes de Sudamérica

La Laguna Setúbal volverá a ser protagonista del deporte internacional cuando se transforme en uno de los escenarios de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Durante seis jornadas, la vela tendrá como marco la costanera santafesina y reunirá a competidores de distintos países de la región.

El espejo de agua ubicado frente a la ciudad de Santa Fe será nuevamente escenario de una competencia deportiva de alto nivel. Esta vez, la Laguna Setúbal albergará las pruebas de vela correspondientes a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Las jornadas reunirán a destacados navegantes sudamericanos, que deberán enfrentarse a las particularidades de un escenario donde las condiciones climáticas pueden convertirse en un factor determinante.

A diferencia de otras disciplinas en las que la velocidad ocupa un lugar central, en la vela el resultado depende de múltiples variables. La capacidad para interpretar los cambios del viento, elegir la trayectoria adecuada y tomar decisiones rápidas puede resultar tan importante como la velocidad de la embarcación.

Un escenario natural convertido en competencia

La presencia de la vela permitirá además que uno de los principales paisajes naturales de la capital santafesina tenga un papel destacado durante los Juegos.

La competencia se desarrollará frente a la costanera, ofreciendo un escenario particular tanto para los deportistas como para quienes se acerquen a observar las pruebas desde tierra.

La Laguna Setúbal ya cuenta con experiencia como sede de actividades náuticas y volverá a ocupar un lugar central dentro de un acontecimiento deportivo de alcance continental.

Seis jornadas de competencia

Durante seis días, los participantes deberán adaptarse a las condiciones que presente el río y aprovechar al máximo cada oportunidad para avanzar en la clasificación.

La estrategia será uno de los componentes fundamentales de las pruebas. Los cambios en la intensidad y dirección del viento obligarán a los navegantes a modificar constantemente sus decisiones y encontrar el mejor recorrido posible.

Con la llegada de los Juegos Suramericanos, Santa Fe no solo mostrará su capacidad organizativa, sino también algunos de sus principales atractivos naturales.

La Laguna Setúbal se convertirá así en un gran estadio a cielo abierto, con la costanera como espectadora privilegiada de una competencia en la que técnica, experiencia y lectura del viento serán determinantes para alcanzar el podio.