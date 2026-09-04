Leila Gianni renunció a La Libertad Avanza y cuestionó el rumbo del Gobierno de Milei

Leila Gianni anunció su renuncia a La Libertad Avanza y cuestionó la distancia entre el Gobierno y las demandas sociales.

La concejal respaldó el ordenamiento macroeconómico, pero reclamó que las políticas contemplen las dificultades de la vida cotidiana.

Gianni defendió su presencia territorial en La Matanza y sostuvo que recorrer los barrios forma parte de su responsabilidad política.

La dirigente afirmó que planteó sus diferencias dentro del espacio libertario, pero no recibió las respuestas que esperaba.

También cuestionó a Axel Kicillof y Fernando Espinoza por la inseguridad y el avance del narcotráfico en La Matanza.

Tras su salida, Gianni anticipó la búsqueda de una nueva construcción política con mayor presencia territorial y autonomía respecto de los cargos.

La concejal de La Matanza Leila Gianni anunció su salida de La Libertad Avanza con un duro mensaje en el que cuestionó el rumbo político del espacio y sostuvo que el Gobierno de Javier Milei dejó de escuchar las demandas de una parte de la sociedad. La dirigente explicó que se trató de una decisión meditada y aseguró que su alejamiento no implica abandonar las ideas que defendió desde su incorporación al espacio libertario.

Gianni comunicó su renuncia a través de un mensaje público en el que marcó diferencias con la manera en que se está desarrollando la gestión nacional. Si bien reconoció la necesidad de ordenar las cuentas públicas y estabilizar la economía, sostuvo que ese proceso no puede desvincularse de las dificultades que enfrentan diariamente trabajadores, comerciantes, emprendedores y familias.

Su principal cuestionamiento estuvo centrado en la distancia que, según consideró, comenzó a existir entre la conducción política y las necesidades concretas de los vecinos. La concejal resumió su posición con una frase que funcionó como eje de su planteo: ordenar la economía es necesario, pero no a costa de dejar de atender las consecuencias sociales de las decisiones adoptadas.

En ese sentido, Gianni reivindicó el trabajo territorial que viene realizando en La Matanza y rechazó que recorrer los barrios deba ser interpretado exclusivamente como una actividad vinculada con una campaña electoral. Para la dirigente, la presencia en el territorio forma parte de las responsabilidades que asumió como representante local y constituye una herramienta indispensable para conocer las preocupaciones de los vecinos.

También cuestionó el funcionamiento de la política y reclamó una mayor presencia de los dirigentes fuera de los períodos electorales. Según planteó, el contacto con la sociedad no debería intensificarse solamente cuando se aproximan las elecciones, sino sostenerse de manera permanente como parte de la actividad política.

La concejal aseguró que sus diferencias habían sido planteadas dentro de La Libertad Avanza antes de tomar la decisión de alejarse. Según relató, transmitió sus preocupaciones y pidió respuestas, pero no encontró la reacción que esperaba. Para Gianni, la ausencia de respuestas terminó convirtiéndose en un factor determinante para concretar su salida.

La situación de La Matanza ocupó un lugar central en su mensaje. La dirigente puso el foco especialmente en la inseguridad y en el avance del narcotráfico en los barrios, al advertir sobre las dificultades que atraviesan numerosas familias. En ese punto, dirigió críticas tanto contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof como contra el intendente Fernando Espinoza, a quienes atribuyó responsabilidades por la situación que atraviesa el distrito.

Gianni sostuvo que los problemas de inseguridad y narcotráfico no comenzaron recientemente y cuestionó lo que definió como un abandono de los barrios. Su planteo combinó así las críticas hacia las autoridades provinciales y municipales con los cuestionamientos a la conducción nacional, a la que reclamó una mayor capacidad para escuchar las demandas de la población.

A pesar de su renuncia, la concejal buscó dejar en claro que mantiene sus convicciones políticas. Su decisión, explicó, responde precisamente a la necesidad de actuar de acuerdo con esas ideas y no a un cambio de principios.

De cara al futuro, Gianni dejó abierta la posibilidad de construir un espacio político diferente, con una mayor presencia territorial y una relación más directa con los vecinos. La dirigente sostuvo que pretende participar de una fuerza que escuche, acompañe y mantenga abiertas sus puertas, sin que la participación política dependa de la obtención de cargos.

Su salida representa un nuevo movimiento dentro del espacio libertario y adquiere especial relevancia por producirse en La Matanza, uno de los principales distritos electorales del país. El desafío para Gianni será transformar sus críticas en una propuesta política concreta y sostener una estructura territorial propia en un escenario donde distintos sectores ya comienzan a posicionarse de cara a las próximas elecciones.