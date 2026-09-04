Recolección de residuos de patio en el sector 1

Este domingo 6 de septiembre deberán sacar sus residuos el sector 1, que corresponde a los barrios 30 de octubre, Mosconi, Central Córdoba, Villa del Parque, Villa Podio, Fátima, 2 de Abril, Pizzurno, La Cañada, El Bosque y Loteo Plaza Grande.
Además los miércoles, también podrán sacar los residuos los habitantes del sector 5, comprendido por los barrios Álamos del Aeroclub y Brigadier López.
Se les solicita sacarlos en bolsas o pequeños manojos para facilitar la rapidez del servicio.
Si superan estos volúmenes, deberán ser trasladados al Eco Punto (frente al Cementerio), al Eco Punto II (Avenida Italia a 100 metros de Normandro Corti) o al Complejo Ambiental (Relleno Sanitario - Camino Público Nº 20)
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