Recolección de residuos de patio en el sector 1

Este domingo 6 de septiembre deberán sacar sus residuos el sector 1, que corresponde a los barrios 30 de octubre, Mosconi, Central Córdoba, Villa del Parque, Villa Podio, Fátima, 2 de Abril, Pizzurno, La Cañada, El Bosque y Loteo Plaza Grande.



Además los miércoles, también podrán sacar los residuos los habitantes del sector 5, comprendido por los barrios Álamos del Aeroclub y Brigadier López.



Se les solicita sacarlos en bolsas o pequeños manojos para facilitar la rapidez del servicio.



Si superan estos volúmenes, deberán ser trasladados al Eco Punto (frente al Cementerio), al Eco Punto II (Avenida Italia a 100 metros de Normandro Corti) o al Complejo Ambiental (Relleno Sanitario - Camino Público Nº 20)