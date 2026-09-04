Qué piensa Alejandro Stoessel sobre Rodrigo De Paul, en medio del conflicto con Tini

En medio de las distintas versiones que rodean a la familia de Tini Stoessel, el abogado de sus padres, Agustín Rodríguez, se refirió a la relación que mantienen Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera con Rodrigo De Paul, pareja de la cantante.

Durante una entrevista en Primicias Ya (América), Luis Ventura le preguntó al letrado cuál es la opinión que tienen los padres de Tini sobre el futbolista y cómo es actualmente el vínculo entre ellos.

“¿Cómo es la relación de Alejandro y la mamá con respecto a Rodrigo De Paul, el novio de su hija?”, consultó el periodista.

Rodríguez aclaró que no había conversado específicamente sobre el tema con Mariana Muzlera, aunque sí mantuvo varias charlas con Alejandro Stoessel. “Con él hablamos varias veces, porque nos gusta el fútbol a los dos”, explicó.

Qué piensa Alejandro Stoessel sobre Rodrigo De Paul

Según relató el abogado, Alejandro Stoessel siempre tuvo una opinión positiva sobre Rodrigo De Paul y nunca le manifestó algún inconveniente relacionado con el futbolista.

“La verdad, siempre me ha hablado muy bien de Rodrigo y nunca me ha dicho nada fuera de la lógica”, aseguró Rodríguez.

En esa misma línea, destacó particularmente el modo en que el padre de Tini se refiere a la pareja de su hija y aseguró que sus comentarios hacia él fueron siempre afectuosos.

“La verdad que ha sido muy afectuoso y con palabras muy afectuosas hacia él”, sostuvo el abogado.

De esta manera, en medio de la tensión familiar que atraviesa a los Stoessel, la versión aportada por Rodríguez muestra una postura positiva de Alejandro respecto de Rodrigo De Paul, al menos según las conversaciones que ambos mantuvieron.