Un excustodio de Ricardo Fort salió al cruce de Marta después de que ella denunciara supuestos robos

Las declaraciones de Marta Fort sobre supuestos robos ocurridos en la casa familiar durante su infancia generaron una fuerte reacción de parte de Willy, quien durante años formó parte del equipo de seguridad de Ricardo Fort.

El exjefe de custodios habló en un móvil con Intrusos (América) y cuestionó las versiones que la heredera contó públicamente, además de advertir sobre las consecuencias que este tipo de acusaciones podría tener para quienes trabajaron en la vivienda.

Durante su participación en PH: Podemos Hablar (Telefe), Marta había relatado que cuando era chica utilizaba un iPad para fotografiar a custodios, actores y productores que, según su percepción, hacían “cosas raras” dentro de la casa.

Según contó, compartía esas imágenes con su hermano Felipe y luego se las mostraba a su padrino, Gustavo Martínez, quien decidía cómo proceder ante la información.

La contundente respuesta del exjefe de custodios

Al ser consultado sobre los dichos de Marta, Willy consideró “ridículo” pensar que una niña pudiera registrar mediante fotografías a personas mientras supuestamente robaban objetos de la casa.

“También es tratar a Ricardo de tonto. Yo no te muestro las pruebas. No, no pasa nada”, expresó con ironía.

Además, aseguró que Ricardo Fort no habría permitido una situación de ese tipo dentro de su entorno y que, si hubiera existido evidencia concreta contra alguno de sus empleados, la decisión habría sido inmediata.

“Volaría automáticamente, no hay chance”, afirmó el exintegrante del equipo de seguridad.

Willy también aclaró que no se sintió directamente señalado por las declaraciones de Marta, ya que la joven había diferenciado entre la seguridad destinada a los hijos de Fort y la custodia personal del empresario.

“Era diferente la custodia de los nenes y la custodia de Ricardo en sí”, explicó. Sin embargo, reconoció que las declaraciones igualmente le generaron una reacción personal: “Me sensibilizó por alguna cuestión”.

La preocupación por el impacto laboral

Más allá de la discusión sobre lo ocurrido en aquella época, Willy puso el foco en las consecuencias que las acusaciones podrían generar para quienes trabajaron en la casa de Ricardo Fort.

“Esa gente está actualmente en el mercado laboral y esa sospecha o acusación tan livianamente tirada pone en riesgo totalmente el trabajo”, advirtió.

En esa línea, cuestionó que determinadas declaraciones puedan afectar la reputación de personas que actualmente continúan trabajando.

“Por quedar gracioso, por un puntito más de rating, generás un daño al laburante”, sostuvo Willy, quien de esta manera salió públicamente a responder a los dichos de Marta Fort sobre su infancia y los supuestos episodios ocurridos en la casa familiar.