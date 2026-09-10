Los Juegos Suramericanos también tendrán su gran fiesta fuera de las canchas

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 no solo prometen emociones dentro de los escenarios deportivos. La organización preparó una amplia agenda de actividades paralelas para que miles de santafesinos y visitantes puedan disfrutar de una verdadera fiesta popular durante las dos semanas de competencia.

La propuesta incluirá cinco Fan Fest distribuidos en las tres ciudades sede, con espectáculos musicales, gastronomía, actividades recreativas y culturales, espacios para las infancias y una importante programación artística con entrada libre y gratuita.

En total habrá siete escenarios funcionando en simultáneo, donde se presentarán 90 bandas y artistas locales y nacionales, además de 60 puestos gastronómicos que ofrecerán distintas alternativas para el público.

La programación también contempla la presencia de DJs, propuestas culturales, espacios recreativos, participación de empresas e instituciones, además de entrevistas, charlas y transmisiones especiales de radio y streaming que acompañarán el desarrollo de la competencia.

Entre los principales números musicales se destacan las actuaciones de Los Pericos, Turf, Rombai, Cacho Deicas, Q'Lokura, Los Totoras, Los Tipitos, Uriel Lozano e Indios, quienes animarán distintas jornadas de los festivales.

Más de 78.000 entradas reservadas en apenas un día

El interés del público quedó reflejado desde el primer momento. Según informaron los organizadores, durante las primeras 24 horas de habilitado el registro ya se habían reservado 78.348 entradas gratuitas para asistir a los Fan Fest.

La distribución de los tickets muestra el fuerte entusiasmo generado por la propuesta: 39.213 corresponden a Rosario, 25.608 a Santa Fe y 13.527 a Rafaela.

Si bien el acceso será gratuito, cada asistente deberá registrarse previamente en el sitio oficial de los Fan Fest y descargar un código QR que será solicitado para ingresar a cada jornada, trámite que deberá repetirse cada día que se desee asistir.

Cinco espacios para vivir los Juegos de otra manera

Los Fan Fest estarán repartidos entre las tres sedes de los Juegos.

En Santa Fe, el principal punto de encuentro será el Parque del Sur, que durante toda la competencia ofrecerá espectáculos y actividades para toda la familia.

En Rosario funcionarán dos espacios: el Museo del Deporte y el Parque Independencia, donde diariamente habrá propuestas artísticas y recreativas.

Por su parte, Rafaela contará con dos escenarios especialmente preparados: el Invencible Rafaela y el Invencible Velódromo, donde se desarrollarán recitales, actividades culturales y diversas propuestas para complementar la agenda deportiva.

La intención de la organización es que los Juegos se vivan mucho más allá de las competencias, convirtiendo a cada ciudad sede en un gran punto de encuentro para vecinos, turistas y deportistas.

La ceremonia inaugural será este sábado

El puntapié inicial de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tendrá lugar este sábado 12 de septiembre desde las 18, con la ceremonia de apertura que se desarrollará al pie del Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario.

Además del tradicional desfile de las delegaciones participantes, el espectáculo contará con una destacada propuesta artística encabezada por Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas, Valentino Merlo y Agustín "Rada" Aristarán, acompañados por una producción musical especialmente diseñada por Lito Vitale.

Con una combinación de deporte, música, gastronomía y entretenimiento, los Juegos Suramericanos buscarán transformarse en una gran celebración popular que convocará a miles de personas en las tres ciudades anfitrionas.