Rafaela tendrá una variada grilla musical durante los Juegos Suramericanos

Rafaela se prepara para acompañar los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con una amplia propuesta cultural que se desarrollará en paralelo a las competencias deportivas. El Fan Fest tendrá programación durante distintos días de los Juegos y reunirá artistas de diferentes estilos.



La agenda comenzará el martes 15 de septiembre, a las 20:00, con la presentación de Turf, mientras que el jueves 17 será el turno de Los Pericos, desde las 18:00, y posteriormente, a las 20:00, se presentarán Los Tipitos. La programación continuará el sábado 19 con Cacho Deicas, mientras que el lunes 21 se presentará Lichi y el sábado 26 llegará Koino Yokan, que tendrá a su cargo el cierre de la programación rafaelina.



La propuesta busca que los Juegos se vivan también como una experiencia cultural y de encuentro para vecinos y visitantes, sumando música y espectáculos a las jornadas deportivas.



El Fan Fest forma parte de una programación que tendrá más de 90 artistas locales y nacionales en las tres ciudades sede, además de gastronomía, actividades para las infancias, charlas, entrevistas y transmisiones en vivo.



En Rafaela, los espectáculos tendrán como escenario el Microestadio "El Invencible" y serán con entrada libre y gratuita, con el correspondiente registro previo.



La grilla completa, con fechas y horarios, puede consultarse en el sitio oficial:https://fanfest.santafe2026.ar y las entradas se pueden sacar en https://entradas.santafe2026.ar/?buscar=FAN+FEST.