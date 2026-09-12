Presti destacó el reequipamiento militar y la renovación de las Fuerzas Armadas

El Gobierno de Javier Milei impulsa un programa de reequipamiento de las Fuerzas Armadas que incluye aeronaves, vehículos, armamento y sistemas tecnológicos.

Carlos Presti sostuvo que la renovación busca revertir décadas de desinversión y recuperar capacidades militares.

La Argentina incorporará 24 aviones F-16 adquiridos a Dinamarca para fortalecer las capacidades de la Fuerza Aérea.

El Ejército reemplazará progresivamente los fusiles FAL por modelos Arad 5 y Arad 7 y recibirá nuevos vehículos y tanques modernizados.

La autorización para adquirir helicópteros Black Hawk amplía el programa de renovación de medios destinados a vigilancia y transporte.

La Base Naval Integrada de Tierra del Fuego requerirá una inversión estimada en USD 500 millones y tendrá un papel estratégico en el Atlántico Sur.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, defendió el proceso de reequipamiento impulsado por el Gobierno de Javier Milei y sostuvo que las Fuerzas Armadas atraviesan una etapa de renovación que apunta a recuperar capacidades perdidas durante décadas. El funcionario señaló que la inversión contempla aeronaves, vehículos, armamento, sistemas de inteligencia y equipamiento destinado a mejorar las capacidades operativas de las distintas fuerzas.

Presti afirmó que la desinversión en el área de Defensa se extendió durante más de cuatro décadas y consideró que la actual administración constituye una excepción frente a ese proceso. En ese marco, destacó que el objetivo no se limita a incorporar armamento, sino que busca conformar un conjunto de sistemas capaces de funcionar de manera integrada.

El ministro explicó que parte del material adquirido ya comenzó a llegar al país y que incluye sistemas de navegación, inteligencia y observación. Según planteó, esos componentes resultan fundamentales para complementar las plataformas militares y ampliar las capacidades de vigilancia y respuesta de las Fuerzas Armadas.

Uno de los cambios mencionados por Presti es la renovación del armamento individual del Ejército. El histórico fusil FAL será reemplazado progresivamente por fusiles Arad 5 y Arad 7, de origen israelí. La incorporación forma parte del proceso de actualización del equipamiento utilizado por los efectivos y constituye uno de los principales cambios en materia de armas portátiles.

La aviación militar representa otro de los ejes centrales del programa. La Argentina avanza con la incorporación de 24 aviones F-16 adquiridos a Dinamarca, destinados a recuperar y fortalecer las capacidades de combate de la Fuerza Aérea. La llegada de nuevas unidades permitirá ampliar de manera progresiva la cantidad de aeronaves disponibles para tareas de defensa y entrenamiento.

Presti destacó especialmente la adquisición de los F-16 y la consideró una de las operaciones más importantes realizadas en materia de Defensa. También señaló que la evaluación de pilotos veteranos de guerra respaldó la elección de este sistema de armas por sus características y capacidades operativas.

El plan de reequipamiento incluye además recursos destinados al Ejército y a las operaciones en zonas de montaña. Entre las incorporaciones mencionadas aparecen helicópteros Bell 407, que serán utilizados para distintas tareas vinculadas con el despliegue y apoyo de las fuerzas terrestres.

A esto se suma la modernización de unidades blindadas. El Ministerio de Defensa prevé entregar al Ejército un segundo escuadrón de tanques modernizados, mientras que también se incorporaron vehículos blindados Stryker. La compra contempla 235 unidades, con una primera parte destinada a llegar al país antes de finalizar el año.

El proceso de renovación también alcanza a la capacidad de transporte y apoyo aéreo. El Gobierno autorizó la adquisición de helicópteros Black Hawk a Estados Unidos, una incorporación que busca ampliar las posibilidades de las Fuerzas Armadas para desarrollar operaciones de vigilancia, transporte y asistencia en diferentes escenarios.

Presti explicó que las adquisiciones forman parte de una estrategia integral de seguridad, vigilancia y control que contempla los espacios terrestre, marítimo y aéreo. La intención oficial es que los medios incorporados por las distintas fuerzas puedan funcionar de manera coordinada y permitan mejorar la capacidad de respuesta del Estado.

En paralelo, el Ministerio de Defensa impulsa la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, considerada una infraestructura estratégica para las operaciones en el Atlántico Sur y el apoyo a las actividades antárticas. El proyecto contempla una inversión total estimada en alrededor de USD 500 millones.

Para avanzar con la obra, el Gobierno asignó mediante un decreto de necesidad y urgencia aproximadamente USD 140 millones. La construcción demandaría alrededor de dos años y se encuentra dentro de una estrategia más amplia destinada a fortalecer la presencia y las capacidades logísticas argentinas en el extremo sur.

De esta manera, el Gobierno busca articular la renovación del material militar con nuevas obras de infraestructura y sistemas de vigilancia. La apuesta oficial consiste en recuperar capacidades operativas de las Fuerzas Armadas mediante un programa que abarca desde el armamento individual hasta aeronaves de combate, vehículos blindados, helicópteros y bases estratégicas.