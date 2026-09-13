Milei cuestionó el diagnóstico sobre el consumo

Milei utilizó imágenes de comercios concurridos para cuestionar el diagnóstico de una crisis generalizada del consumo.

Las ventas minoristas de las pymes cayeron 0,2% interanual en agosto y acumularon una baja de 2,4% en los primeros ocho meses del año.

El comportamiento del consumo fue dispar entre los distintos sectores, con aumentos en algunos rubros y retrocesos en alimentos, bebidas y farmacia.

Las ventas online crecieron con fuerza y muestran una transformación en los hábitos de compra de los consumidores.

La inflación de agosto fue de 1,7%, en un contexto de desaceleración que el Gobierno utiliza como argumento para defender la evolución de la economía.

Los hogares mantienen una conducta selectiva al gastar, condicionada por el poder adquisitivo, las tarifas y el endeudamiento.

Javier Milei volvió a instalar el debate sobre la situación del consumo en la Argentina a partir de una publicación en sus redes sociales. El Presidente compartió dos imágenes de establecimientos comerciales con una importante presencia de consumidores y las utilizó para cuestionar las interpretaciones que describen un escenario de fuerte deterioro de la actividad comercial.

“La crisis de consumo deprimido más loca de todo el mundo”, escribió Milei al acompañar las fotografías. En el mismo mensaje apuntó contra quienes, según su visión, realizan una lectura equivocada de la evolución económica y apeló a una referencia literaria a Jorge Luis Borges para reforzar su planteo: “La diferencia entre leer a Borges y entender a Borges se hace evidente… CIAO!”.

Las imágenes mostraban, por un lado, una zona comercial con una importante concentración de personas y, por otro, un supermercado con clientes recorriendo las góndolas y aguardando para pagar. Para el Gobierno, este tipo de escenas constituye un elemento para relativizar las versiones que describen un desplome generalizado del consumo.

Sin embargo, los indicadores disponibles muestran un comportamiento más heterogéneo. Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron en agosto una disminución de 0,2% respecto del mismo mes del año anterior y una caída de 2,7% en comparación con julio. De esta manera, el acumulado de los primeros ocho meses de 2026 mostró una contracción de 2,4%.

El desempeño tampoco fue uniforme entre los distintos sectores. Durante agosto se observaron incrementos en rubros como perfumería, indumentaria, calzado y materiales para la construcción, mientras que alimentos y bebidas registraron una baja de 2,5% y las farmacias retrocedieron 0,5%.

La evolución de las ventas también refleja cambios en los hábitos de los consumidores. El canal digital ganó participación y las ventas por internet de comercios que poseen locales físicos aumentaron 17,6% interanual durante agosto. El dato muestra que una imagen tomada en un determinado establecimiento puede reflejar una situación concreta sin representar necesariamente el comportamiento del conjunto del mercado.

Entre los factores que explican la cautela de los hogares aparecen la pérdida de poder adquisitivo, el peso de las tarifas y el aumento del endeudamiento. En ese contexto, los consumidores tienden a concentrar sus gastos en bienes considerados prioritarios y a postergar aquellas compras que no resultan indispensables.

La discusión se desarrolla, además, en un escenario de desaceleración de la inflación. El índice de precios al consumidor aumentó 1,7% en agosto, mientras que la variación acumulada durante los primeros ocho meses del año llegó al 21,3%. Para la administración de Milei, la reducción de la inflación constituye uno de los principales indicadores de la mejora económica.

El contraste entre las imágenes difundidas por el Presidente y los datos de ventas refleja, en definitiva, una economía en transición. La presencia de consumidores en supermercados o centros comerciales no implica necesariamente una recuperación homogénea del consumo, del mismo modo que una caída en determinados segmentos tampoco permite concluir que toda la actividad comercial atraviese una contracción de igual magnitud.

La discusión queda así centrada en la diferencia entre actividad visible y comportamiento agregado. Mientras el Gobierno busca destacar señales de normalización y recuperación, los registros disponibles muestran que las familias todavía administran sus ingresos con cautela y modifican sus decisiones de compra frente al nivel de precios, el endeudamiento y el costo de los servicios.