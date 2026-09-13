Milei prepara su viaje a la ONU y podría reunirse con Trump por Malvinas

Javier Milei viajará a Nueva York para participar de las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El Presidente argentino y Donald Trump coincidirán en un cóctel protocolar previsto para el 22 de septiembre.

La Casa Rosada busca coordinar una reunión bilateral en la que Milei pueda plantear el reclamo argentino por las Islas Malvinas.

El vínculo estratégico entre Trump y el Reino Unido constituye uno de los principales límites para una eventual mediación estadounidense.

El Gobierno argentino analiza distintas formas en las que Washington podría aumentar la presión diplomática sobre Londres.

Una eventual reunión entre Milei y Trump podría servir para explorar un mayor respaldo estadounidense al reclamo argentino, aunque no garantizaría una negociación sobre la soberanía de las islas.

Javier Milei prepara su viaje a Nueva York para participar de las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en un contexto en el que la cuestión de las Islas Malvinas volverá a ocupar un lugar relevante en la agenda internacional de la Argentina. La Casa Rosada busca aprovechar la presencia del Presidente en Estados Unidos para avanzar en la organización de una reunión bilateral con Donald Trump, aunque por el momento el encuentro formal no está confirmado.

Milei y Trump coincidirán el martes 22 de septiembre en el cóctel protocolar organizado por la administración estadounidense para los mandatarios que participarán de las actividades de la Asamblea General. Ese contacto permitirá una primera aproximación entre ambos durante la estadía en Manhattan, pero el Gobierno argentino pretende ir más allá y procura coordinar una reunión específica entre los dos presidentes.

La intención de la Argentina es utilizar esa eventual conversación para plantear el reclamo histórico sobre las Islas Malvinas. Milei buscaría exponer ante Trump los argumentos argentinos sobre la soberanía del archipiélago y, al mismo tiempo, conocer cuál es la posición del presidente estadounidense frente a la controversia con el Reino Unido.

La posibilidad de una intervención de Washington adquiere particular importancia debido al vínculo político que Milei construyó con Trump. El presidente estadounidense considera al mandatario argentino uno de sus principales aliados en América Latina y la relación entre ambos gobiernos se extendió a distintas áreas de la agenda bilateral. Para la Casa Rosada, esa cercanía constituye una oportunidad para intentar conseguir un respaldo más explícito al reclamo argentino.

Sin embargo, el margen de maniobra de Trump está condicionado por su relación con el Reino Unido. Estados Unidos mantiene una alianza histórica con Londres y cualquier decisión que implique una presión directa sobre el gobierno británico debería ser evaluada dentro de un escenario geopolítico mucho más amplio.

En ese marco aparece además la discusión sobre los compromisos de defensa asumidos por el Reino Unido dentro de la OTAN. Londres se comprometió a incrementar de manera significativa el porcentaje de su producto bruto destinado a defensa y seguridad durante los próximos años, pero existen dudas sobre su capacidad para cumplir con ese objetivo. Trump considera que el cumplimiento de esos compromisos resulta estratégico y podría utilizar distintos asuntos de la relación bilateral para ejercer presión sobre el gobierno británico.

La cuestión Malvinas podría quedar vinculada a esa estrategia. En las últimas semanas, Trump dejó abierta la posibilidad de modificar posiciones respecto de determinados asuntos y realizó declaraciones que fueron observadas con atención en Londres. Sus expresiones introdujeron incertidumbre sobre hasta dónde podría llegar Washington si considera que el Reino Unido no responde a determinadas exigencias de su principal aliado.

Para Milei, una eventual mediación de Trump representaría un avance diplomático, aunque las posibilidades de que esa instancia desemboque rápidamente en una negociación sobre soberanía son reducidas. El principal obstáculo continúa siendo la disposición británica a sentarse con la Argentina para discutir la cuestión de fondo.

Una eventual aceptación por parte de Londres tendría un fuerte impacto político interno. El gobierno británico debería afrontar la reacción de sectores parlamentarios y de la oposición, especialmente porque cualquier discusión que pueda ser interpretada como una revisión de la posición británica sobre las islas constituye un asunto particularmente sensible.

Por ese motivo, en la Casa Rosada consideran que un eventual respaldo estadounidense podría tener distintas modalidades. Una de ellas sería que Washington modifique su tradicional posición de abstención en los organismos internacionales cuando se aborda la cuestión Malvinas. Otra alternativa sería la aplicación de medidas comerciales diferenciadas sobre determinados productos británicos. También aparece como posibilidad ejercer presión sobre empresas estadounidenses o internacionales vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las islas.

Ninguna de esas opciones está definida, pero forman parte del escenario que analiza el Gobierno argentino en caso de que la relación entre Milei y Trump permita avanzar hacia una posición estadounidense más cercana al reclamo de Buenos Aires.

La situación internacional también condiciona las posibilidades de Trump. El presidente estadounidense enfrenta simultáneamente conflictos y negociaciones en distintas regiones del mundo, por lo que una eventual mediación entre la Argentina y el Reino Unido debería ser compatible con sus prioridades estratégicas. Un movimiento demasiado explícito a favor de Buenos Aires podría generar una reacción negativa en Londres y abrir un conflicto diplomático que Washington no necesariamente esté dispuesto a asumir.

Por eso, el eventual encuentro entre Milei y Trump durante la estadía en Nueva York podría convertirse en una instancia para explorar posiciones más que en una negociación concreta. El Presidente argentino tendrá la oportunidad de plantear personalmente la cuestión Malvinas y buscar que la relación privilegiada con Washington se traduzca en un respaldo diplomático de mayor alcance.

La agenda definitiva de Milei durante su visita a Naciones Unidas terminará de definir si ese contacto se transforma en una reunión bilateral formal. Mientras tanto, el Gobierno trabaja con los equipos diplomáticos y protocolares estadounidenses para intentar concretar una cita que tendría especial importancia para la política exterior argentina.

El objetivo de la Casa Rosada es claro: aprovechar la cercanía política con Trump para instalar nuevamente el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas en una conversación de alto nivel. El resultado, sin embargo, dependerá tanto de la disposición del presidente estadounidense como del margen que tenga para administrar su relación estratégica con el Reino Unido.