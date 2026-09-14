Gallardo fue presentado como nuevo entrenador de la Selección de Ecuador

Marcelo Gallardo es el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó oficialmente este domingo la llegada del técnico argentino, quien asumirá por primera vez la conducción de una selección nacional y tendrá como principal objetivo construir un proyecto de cara a la Copa América 2028 y el Mundial 2030.

El presidente de la FEF, Francisco Egas, fue el encargado de darle la bienvenida al ex entrenador de River Plate a través de un video difundido en las redes oficiales del organismo.

“Marcelo Gallardo hizo de la exigencia una manera de entender el fútbol. La obsesión por competir, por mejorar y por no conformarse. Creemos que esta selección está preparada para dar el salto, por eso fuimos a buscarlo”, expresó el dirigente.

La contratación se concretó después de varias semanas de negociaciones y Gallardo firmará un vínculo que se extenderá hasta el Mundial de 2030. De esta manera, comenzará una nueva etapa al frente de la Tricolor luego de la salida de Sebastián Beccacece, cuyo contrato terminó tras la participación de Ecuador en el Mundial 2026.

Cuándo será el debut de Marcelo Gallardo en Ecuador

El Muñeco tendrá poco tiempo para preparar su estreno. Su debut está previsto para el jueves 24 de septiembre, cuando Ecuador enfrente a Corea del Sur en el inicio de una gira por Asia.

Luego, la Tricolor se medirá con Japón el 1° de octubre y cerrará la gira el 5 de octubre, con un tercer encuentro frente a Panamá o Nueva Zelanda, dependiendo del resultado de ese cruce.

Será una presentación especial para Gallardo, ya que dirigirá por primera vez a una selección absoluta después de una extensa trayectoria en clubes.

Hernán Galíndez respaldó la llegada del Muñeco

Uno de los referentes del plantel ecuatoriano que se refirió a la contratación fue Hernán Galíndez, arquero de Huracán y habitual integrante de la selección.

“Un entrenador de su trayectoria, de su jerarquía, es un paso importante”, sostuvo el arquero al ser consultado por la llegada del argentino.

Galíndez, nacionalizado ecuatoriano y presente con la Tricolor en los Mundiales de Qatar 2022 y 2026, incluso recordó con humor que tuvo la oportunidad de enfrentarse a Gallardo durante su etapa como futbolista.

Gallardo y un nuevo desafío después de River

La llegada a Ecuador representa el primer desafío de Gallardo al frente de una selección nacional. El entrenador de 50 años viene de dirigir a River Plate, donde construyó una de las etapas más exitosas de la historia reciente del club y conquistó, entre otros títulos, dos Copas Libertadores.

Ahora tendrá el desafío de trasladar ese modelo de trabajo al fútbol de selecciones y conducir a Ecuador en un proyecto de largo plazo, con la mira puesta en la Copa América 2028 y las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

La FEF apuesta así por un entrenador de amplia experiencia internacional para darle continuidad a una generación que viene de disputar el Mundial 2026 y buscar un salto de jerarquía y competitividad en el próximo ciclo.